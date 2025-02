Ein Modus in Monster Hunter Wilds soll Gegner weniger gruselig machen, macht es irgendwie noch schlimmer

Monster Hunter Wilds bietet eine Menge Einstellungen, die Barrierefreiheit bieten. Eine davon richtet sich an Spielern, die Angst vor einigen Gegnern nehmen, indem es ihr Aussehen ändert. Doch das scheint leider nicht für alle zu funktionieren.

Um welche Einstellung geht es? In den Einstellungen zur Barrierefreiheit findet ihr allerlei Möglichkeiten, euer Spiel nach euren Bedürfnissen anzupassen. Darunter befindet sich auch ein Modus, der sich an Menschen mit Angst vor Spinnen und Spinnen-ähnlichen Wesen richtet.

Aktiviert man diese Einstellung verwandelt sich alle kleinen spinnenartigen Monster und Kleintiere in formlose Klumpenwesen in verschiedenen Farben und Formen. Je nachdem, um welches ursprüngliche Wesen es sich handelt, sieht die „Blobform“ dann etwas anders aus. Allerdings wirkt dieser Modus wirklich nur auf die kleinen Monster. Den großen Spinnenmonstern wie Lala Barina oder Nerscylla müsst ihr euch also trotzdem stellen.

Bei der Community kommt der Modus gut an und viele feiern die lustigen Klumpen, andere finden sie aber noch schlimmer als die Spinnen – und das, obwohl sie Angst vor ihnen haben.

„Das Uncanny Valley ist real“

Der Modus spaltet die Community: In den sozialen Medien tauschen sich die Fans ausgiebig über die Blobs aus. Grundsätzlich kommen sie bei den Spielern gut an und sie finden sie süß und lustig. Es gibt aber auch einige, die eigentlich Angst vor Spinnen haben, die neue Optik aber noch gruseliger finden. Die Fans sind also gespaltener Meinung zu dieser Alternative und bringen das in den Kommentaren unter einem YouTube-Video zum Ausdruck, das die Blobs zeigt:

So schreibt @LordShonji unter dem Video der grünen Blobs: „Ehrlich gesagt sind die gruseliger als Spinnen, lol“

User @OverSeer939 kommentiert: „Es wird eine beträchtliche Anzahl von Leuten geben, die diesen Modus nicht wegen Arachnophobie einschalten“

@ThatFunnyTortoise witzelt: „Stellt euch sich vor, wie Lala Barina aussehen würde. Nur ein großer roter Blob, der euch zu Tode lähmt“

In einem Reddit-Thread kommentiert User Gshiinobi: „Die sehen für mich viel gruseliger aus als die normalen Spinnenmodelle. Stellt euch vor, diese Klumpen bewegen sich und klingen wie Spinnen. Das Uncanny Valley ist real.“

User MeGaNuRa_CeSaR merkt im selben Thread an: „Ziemlich witzig, dass der Archnophobie-Modus nur die kleine süße Spinne betrifft und nicht die riesengroße“

In einem anderen Thread teilt User AntonGrimm ein Vergleichsvideo zu den kleinen Spinnen im Nest von Monster Nerscylla:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auch andere Spiele, wie zum Beispiel World of Warcraft bieten einen Arachnophobie-Modus an. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat ihn für euch ausprobiert und war von dem Ergebnis ebenso verstört, wie die Fans es gerade bei den Blobs in Monster Hunter Wilds sind: Ich habe einen Raid in WoW im Modus für Leute mit Angst vor Spinnen gespielt – Jetzt habe ich Angst vor Krabben