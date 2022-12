6 Drachen aus WoW Dragonflight, die ihr kennen müsst

Das große Thema von World of Warcraft: Dragonflight sind Drachen. Darunter sind auch ein paar Exemplare, die ihr unbedingt kennen solltet, bevor ihr euch ins Abenteuer stürzt.

Was hat es mit Drachen in WoW auf sich? Drachen sind in der Welt von WoW extrem starke und mächtige Wesen. Die Drachen sind in verschiedene Schwärme eingeteilt, die (im Regelfall) von jeweils einem Drachenaspekt geführt werden. Sie entstanden durch das Wirken der Titanen einst aus den Proto-Drachen und wurden als Hüter der Welt von Azeroth eingesetzt. Dennoch kam es immer wieder zu tragischen Geschehnissen, darunter der Verrat von Todesschwinge oder das extreme Verhalten von Malygos während des Nexus-Krieges.

Einst waren die Drachen noch mächtiger, doch seit dem finalen Gefecht gegen den verräterischen schwarzen Drachenaspekt Todesschwinge, haben die Drachen einiges an Macht verloren und können sich nicht mehr fortpflanzen.

Diese Drachen sind sehr wichtig

In den folgenden Absätzen erfahrt ihr mehr zu besonders prominenten Drachen, die in Dragonflight eine wichtige Rolle spielen. Freilich gibt es noch viel mehr prominente Drachen, aber die folgenden Exemplare solltet ihr auf jeden Fall kennen, wenn ihr tiefer in die Story von Dragonflight eintauchen wollt.

Alexstrasza

Die mächtige Alexstrasza ist die Führerin des roten Drachenschwarms und verkörpert den Aspekt des Lebens. Sie und ihr Schwarm wachen über alles Leben auf der Welt und die Schöpfung an sich. Alexstrasza genießt enormen Respekt bei den anderen Drachen und wurde von den Titanen damals auch zur Drachenkönigin ernannt.

Alexstrasza gehört daher noch zu den ursprünglichen Drachenaspekten, die einst aus den Proto-Drachen hervorgingen. Trotz ihrer gewaltigen Macht ist Alexstrasza barmherzig und aufopfernd. Sie gibt alles, um die Welt von Azeroth und das Leben darauf zu schützen. Ihre Residenz ist der Wyrmruh-Tempel und wenn sie eine humanoide Form annimmt, erscheint sie als eine in rot gekleidete Hochelfin.

Kalecgos

Dieser Drache führt nach dem Tode seines Vorgängers und Mentors Malygos den blauen Schwarm an. Als Malygos den verhängnisvollen Nexus-Krieg heraufbeschwor, wandte sich Kalecgos von ihm ab und übernahm dann nach Malygos Ende dessen Position.

Als mächtiger Zauberer ist Kalecgos ein würdiger Anführer des blauen Schwarms, der seit jeher die Wacht über Magie und Leylinien innehat. Kalecgos bevorzugt die Form eines Halbelfen, wenn er eine humanoide Form annimmt.

Nozdormu

Dieser uralte Drache ist der Führer des bronzenen Schwarms und zusammen mit Alexstrasza der letzte noch verbleibende Drachenaspekt, der einst von den Titanen selbst erhoben wurde. Nozdormu ist der Wächter der Zeit und er ist mit seinem Schwarm stets damit beschäftigt, den Fluss der Zeit zu bewahren.

In Dragonflight ist Nozdormu dafür verantwortlich, dass die Dracthyr am Ende deren Prolog-Quest ihre Heimat verlassen und die Welt über die Rückkehr der schrecklichen Raszageth warnen.

Merithra

Merithra ist eine mächtige grüne Drachin und führt de facto den grünen Schwarm an. Ihre Position ist allerdings nicht gefestigt, denn ihre Mutter Ysera wurde einst vom Alptraum verschlungen und musste notgedrungen getötet werden. Mittlerweile wurde sie aber wiedererweckt, kann aber aktuell den Ardenwald aus den Schattenlanden nicht verlassen.

Merithra führt derweil den grünen Schwarm so gut sie kann und unternimmt regelmäßig Versuche, die Macht des Schwarms zu stärken. Wenn sie in humanoider Form unterwegs ist, erscheint sie als Nachtelfin.

Sabellian

Dieser mächtige schwarze Drache ist der Sohn des schrecklichen Drachenaspekt Todesschwinge und erhebt gerade Anspruch auf die Führerschaft des schwarzen Schwarms. Doch diese Position wird auch von seinem Rivalen Wrathion beansprucht.

Wrathion wiederum ist sein Neffe und Enkel von Todesschwinge. Der Konflikt der beiden Drachen um die Herrschaft über die schwarzen Drachen spielt eine wichtige Rolle in Dragonflight.

Raszageth

Raszageth ist eine Proto-Drachin und eine Anführerin der Primalisten. Damit ist sie die aktuelle Oberschurkin in Dragonflight. Sie war 20.000 Jahre eingesperrt, nachdem Neltharion (der spätere Todesschwinge) sie mit Hilfe der alten Götter niederringen konnte.

Kurz vor dem Start von Dragonflight befreien ihre treuen Primalisten-Jünger Raszageth aus ihrem Kerker und erwecken dadurch auch die dort schlummernden Dracthyr. Erst durch das Auftauchen von Nozdormu kann Raszageth verscheucht werden.

In Dragonflight trefft ihr im ersten Raid “Gewölbe der Inkarnationen” erneut auf Raszageth, wo sie ihre verbliebenen Geschwister befreien will.

Der Raid “Gewölbe der Inkarnationen” wird am 14. Dezember seine Tore öffnen. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Top-Gilden auf den großen Showdown mit Raszageth vorbereiten, dann schaut doch hier rein: WoW Dragonflight: Wie Raid-Profis ihren nächsten Weltrekord planen