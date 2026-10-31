5 Animes, die Isekais waren, bevor es überhaupt Isekais gab

Seit rund einem Jahrzehnt überfluten Isekai-Animes das Genre. Wir listen euch 5 Animes auf, die schon vor dem Isekai-Boom ein Isekai waren. Ihr habt es vielleicht nur nicht bemerkt.

Was ist ein Isekai? Als Isekai haben wir in dieser Liste jeden Anime definiert, in dem ein Charakter aus der echten Welt in eine Fantasiewelt oder ein Paralleluniversum transportiert wird. Er muss dabei nicht, streng genommen, wiedergeboren werden, sondern in irgendeiner Form dorthin gelangen. Den echten Körper gibt es beim Besuch des Paralleluniversums in der realen Welt nicht mehr.

Obwohl Sword Art Online für viele Fans streng genommen nicht als Isekai zählt, hat der Anime eine Flutwelle an weiteren Isekai-Animes ausgelöst. Dazu zählen beispielsweise Overlord, Konosuba, Re:Zero oder That Time I Got Reincarnated as a Slime.

MeinMMO zählt euch fünf Serien auf, die deutlich vor Sword Art Online erschienen sind und bei denen ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet, dass sie eigentlich schon ein Isekai waren.

Video starten Inuyasha: Trailer zum Anime mit dem Hunde-Halbdämon Autoplay

Inu Yasha – Ein Mädchen landet in der Welt eines Hundedämons

Japanischer Titel: Sengoku Otogizōshi InuYasha

Sengoku Otogizōshi InuYasha Erstveröffentlichung Japan: Oktober 2000

Oktober 2000 Erstveröffentlichung Deutschland: April 2003

April 2003 Episoden: 167

Worum geht es? Die 15-jährige Kagome fällt an ihrem Geburtstag in den alten Brunnen ihres Familienschreins. Dort landet sie im historischen Japan der Sengoku-Zeit und trifft den Halbdämon Inuyasha, der an einem Baum gefesselt ist.

Nachdem sie ihn befreit hat, macht sie sich zusammen mit ihm auf die Suche nach den Splittern eines mächtigen magischen Juwels. Die Splitter werden nämlich von bösen Dämonen gesammelt und genutzt, um sich zu stärken und noch mehr Schandtaten zu verüben.

Wieso ist das ein Isekai? Kagome reist durch das Portal, also den Brunnen, in eine völlig andere Welt. Obwohl es historisch gesehen die Vergangenheit ist, funktioniert die Epoche durch die Präsenz von Magie und Dämonen anders als die reale Welt. Es ist also eben eine waschechte Fantasy-Parallelwelt.