5 Anime, die besser sind als Sword Art Online

Wir schauen uns heute einige Anime-Serien an, die aus dem gleichen Genre stammen und eine bessere Bewertung als Sword Art Online haben – vielleicht kennt ihr sie ja noch nicht. Viel Spaß!

Wenn man über Anime im Allgemeinen und spezieller über Isekai spricht, dann kennen die meisten wohl vor allem „Sword Art Online“. Kein Wunder, immerhin hat die Geschichte viele Sehnsüchte geweckt, auch mal „richtig“ in eine Videospiel-Welt abtauchen zu können.

Doch das Isekai-Genre hat weitaus mehr zu bieten und vieles davon ist – natürlich je nach persönlichem Geschmack – auch deutlich besser. Sword Art Online ist keine schlechte Serie, aber eben auch nicht das Beste, was das Isekai-Genre hervorgebracht hat.

Wie kommt die Bewertung zustande? Wir werfen daher heute einen Blick auf Anime dieser Gattung, die von der Community eine bessere Bewertung erhalten haben und sich noch heute großer Beliebtheit erfreuen. Als Grundlage für diese Liste nehmen wir eigene Erfahrungswerte und die Bewertung der Seite „MyAnimeList“ („MAL“). Dort steht die erste Staffel von Sword Art Online bei 7,23 / 10 Punkten und alle hier aufgelisteten Serien sind auf dieser Plattform besser bewertet.

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

Alternative Namen: Tensei shitara Slime Datta Ken, TenSura

Genres: Action, Comedy, Fantasy

Episoden: 24 (Staffel 1)

MAL-Bewertung: 8,13 / 10

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Der Trailer gehört zur vierten Staffel:

Video starten Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt zeigt Staffel 4 im Trailer

Satoru Mikami hat einen guten Job, aber ein eigentlich monotones Leben. Das ändert sich, als er während eines Gesprächs auf offener Straße in einen kriminellen Vorfall verwickelt wird und stirbt. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, ist er nicht länger ein Mensch – sondern ein Schleim, das häufig schwächste Monster in JRPGs.

Doch er hat eine einzige Fähigkeit: Verschlingen. Damit frisst er sich durch die Höhle und erlangt immer mehr Fähigkeiten und Gestalten, die er annehmen kann.

Am Ende gelingt es ihm, aus der Höhle zu entkommen und Freundschaften mit anderen Monstern zu schließen, um dann Stück für Stück ein eigenes Reich zu errichten. Ein Unterfangen, das von vielen Seiten torpediert wird. Denn wer will schon eine Nation der Monster als angrenzendes Königreich haben?

Was macht die Serie besser als Sword Art Online? Der Slime-Anime legt einen großen Fokus auf die Pläne des Protagonisten, sich wirklich eine Heimat in der neuen Welt zu erschaffen. Es beginnt mit einer kleinen Siedlung, die sich langsam zu einem Dorf und dann einer Stadt ausweitet und letztlich sogar in der Gründung eines Königreiches mündet. Zu sehen, wie hier eine Welt mit jeder Staffel tatsächlich wächst und neben interessanter Action auch Diplomatie eine wichtige Rolle spielt, macht den Anime gleich aus mehreren Sichtweisen spannend.