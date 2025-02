Wenn es um schnelle und zuverlässige Speicherlösungen geht, kommt man an Western Digital nicht vorbei – und speziell die WD_Black-Serie hat sich als eine der besten Adressen für Gamer und anspruchsvolle Nutzer etabliert. Bei Amazon bekommt ihr jetzt eine echte SSD-Empfehlung für kurze Zeit deutlich günstiger!

Mit der WD_Black SN850X NVMe SSD mit Heatsink in der 4TB-Variante bekommt ihr nicht nur massig Speicherplatz, sondern auch eine der schnellsten SSDs auf dem Markt. Falls ihr nach einem Upgrade für euren Gaming-PC oder eure PlayStation 5 sucht, solltet ihr euch dieses Power-Teil mal ein bisschen genauer anschauen.

WD_Black macht’s möglich: Maximale SSD-Performance für PC und PS5 jetzt lachhaft günstig bei Amazon!

Aufgrund des integrierten Heatsinks ist die WD_Black zwar etwas dicker, aber auch imstande, jederzeit Top-Performance abzuliefern!

Die WD_Black SN850X setzt auf die bewährte PCIe 4.0-Technologie und erreicht dadurch atemberaubende Geschwindigkeiten. Mit starken Leseraten von bis zu 7.300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.600 MB/s gehört sie zu den schnellsten NVMe-SSDs, die ihr derzeit kaufen könnt.

Das bedeutet für euch: extrem kurze Ladezeiten, blitzschnelle Datenübertragungen und eine spürbare Performance-Steigerung, egal ob beim Gaming oder bei kreativen Workflows wie Video-Editing oder 3D-Modellierung. Dank WD_Black Game Mode 2.0 wird die Leistung weiter optimiert: Diese Software stellt sicher, dass eure SSD stets auf Höchstleistung läuft, indem sie die Latenzen reduziert und das Caching verbessert.

Integrierter Heatsink – Optimale Kühlung inklusive

Eine der größten Herausforderungen bei leistungsstarken SSDs ist die Wärmeentwicklung. Doch keine Sorge: Die WD_Black SN850X kommt mit einem integrierten Heatsink, der die Temperaturen in Schach hält. Gerade in kompakten Gehäusen oder in der PlayStation 5 ist das ein echter Segen, da eine überhitzte SSD ihre Leistung drosseln würde. Mit diesem Modell bleibt die Performance konstant hoch, selbst bei längeren Gaming-Sessions.

Die Eigenschaften der WD_Black SN850X im Überblick:

Speicherkapazität: 4 Terabyte

4 Terabyte Sequenzielle Lesevorgänge (bis zu): 7.300 Megabyte pro Sekunde

7.300 Megabyte pro Sekunde Sequenzielle Schreibvorgänge (bis zu): 6.600 Megabyte pro Sekunde

6.600 Megabyte pro Sekunde Formfaktor: M.2 2280

M.2 2280 Maße: ‎8,02 x 2,36 x 0,9 cm; 8,6 Gramm

