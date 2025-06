Neuauflage eines MMORPG-Klassikers legt Fehlstart auf Steam hin, mit 80 Prozent negativen Bewertungen

Das 18 Jahre alte MMORPG 4Story hat auf Steam jetzt eine Art Neuauflage erhalten. 4Story: The Original hätte jedoch kaum schlechter starten können. Viele Spieler stören sich dabei vor allem an einer Sache.

Was ist 4Story: The Original? Bereits im Oktober 2020 berichtete MeinMMO, dass Entwickler Zemi Interactive eine Neuauflage für den MMORPG-Klassiker 4Story veröffentlichen möchte. Seinerzeit sollte das Spiel noch „4Story: Three Kingdoms & One Hero“ heißen.

Am 11. Juni 2025 folgte endlich der offizielle Release auf Steam, aber unter dem neuen Namen „4Story: The Original“. Das „Three Kingdoms & One Hero“ wurde zum Untertitel degradiert. Unabhängig vom Namen erwartet euch hier eine klassische MMORPG-Spielerfahrung in der Welt von Iberia – mit Quests, Dungeons und Fraktionskriegen um Burgen sowie Regionen.

Die MeinMMO-Community hat die besten MMORPGs aller Zeiten gewählt:

Neuauflage zum Vergessen

Wie bewertet die Community den Start? Seit dem Launch sind 398 Rezensionen auf Steam zusammengekommen, die zu gerade einmal 21 Prozent positiv ausfallen – das reicht für ein „Größtenteils negativ“. Beim Start waren dabei gerade einmal 1.040 Steam-Nutzer gleichzeitig online. Aktuell kommt das Spiel in der Spitze auf etwas über 700 Spieler (via steamdb.info).

Viele der Rezensionen kommen dabei offenbar von Fans, die von sich selbst sagen, dass sie das Original aus 2008 mit großer Passion über Jahre gespielt haben. Die Kritik an der Neuauflage dreht sich dabei vor allem um die Monetarisierung, aber auch um die hohe Zahl an kritischen Bugs, den fehlenden Anti-Cheat sowie den bislang mangelhaften Kunden-Support der Entwickler.

Roxxl klagt auf Steam: „Statt inhaltlich zu investieren, liegt der Fokus der Betreiber offensichtlich nur noch auf Monetarisierung. Der Item-Shop ist überpräsent, Pay2Win ist fest verankert, und viele Events wirken eher wie Verkaufsaktionen als echte Spielinhalte. Für neue Spieler gibt es kaum Einstiegshilfe, für Veteranen keinerlei Anreiz zu bleiben, außer vielleicht Nostalgie.“

Iverian Riessfield hat laut seiner Rezension auf Steam viele Stunden Fortschritt verloren: „Hab 9 Stunden bisher gespielt. Gestern: Die erste Instanz bestanden und Level 22 erreicht. Heute: Möchten Sie Ihren ersten Charakter erstellen? Das geht zu weit. Cheater und kleinere Bugs sind tolerierbar, aber das Zurücksetzen des Fortschritts ist inakzeptabel.“

Joaquinn schreibt auf Steam: „Dieser Server wurde nur erstellt, um Geld zu verdienen. Es gibt keinen Support, keinen GM, die Entwickler kümmern sich nicht um negative Bewertungen, sie wollen nur das Geld, und zu allem Überfluss ist das Spiel voller Hacker.“

Warum eine Neuauflage zu 4Story? Das Original von Zemi Interactive und Gameforge aus dem Jahr 2008 hat derart viele Fans, dass es bei unserer Wahl der besten MMORPGs aller Zeiten einen starken Platz 7 erzielen konnte. Die Server sind bis heute über de.4story.gameforge.com erreichbar, werden gewartet und mit kleinen Updates sowie Events versorgt.

Die damals für viele Spieler spannende Free2Play-Alternative zu WoW und Co. hat mittlerweile aber natürlich eine Menge Jahre auf dem Buckel und lange nicht so viele Modernisierungen erhalten wie beispielsweise das deutlich ältere World of Warcraft.

Die Idee einer Neuauflage hätte also durchaus funktionieren können, wenn die Entwickler es geschafft hätten, die Stärken des Originals in einen modernisierten Rahmen zu stecken und dabei manch eine Schwäche auszumerzen. Genau das hat Zemi Interactive aber wohl nicht gemacht. Stattdessen wirkt es so, als ob man mit möglichst wenig Aufwand noch etwas Geld aus der Marke herausholen möchte.

Unsere Empfehlung: Spart euch den Download und investiert bloß kein Geld in 4Story: The Original. Das werdet ihr ziemlich sicher bereuen. Installiert euch lieber noch einmal die alte Version, wenn ihr Bock auf Nostalgie habt. Oder spielt direkt eines der 10 am besten bewerteten MMORPGs auf Steam.