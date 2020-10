4Story kehrt zurück! Der MMORPG-Klassiker wagt eine Neuauflage und macht es damit World of Warcraft Classic nach.

Was ist 4Story: Three Kingdoms & One Hero? Das MMORPG stellt eine Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 2008 dar. Alles beginnt von vorne und ihr müsst nicht in ein Online-Rollenspiel einsteigen, das bereits seit 12 Jahren läuft und in dem es schwer geworden ist, mit den Spielern mitzuhalten.

Das Unternehmen Zemi Interactive will 4Story zudem eine kleine Frischzellenkur verpassen, ähnlich wie Blizzard das mit WoW Classic gemacht hat. Die klassischen Aspekte sollen erhalten bleiben, das Balancing aber überarbeitet werden. Auch die Ökonomie beginnt neu.

Ein Klassiker kehrt überarbeitet zurück

Was genau hat das MMORPG zu bieten? 4Story definiert sich durch eine Kombination aus PvE und PvP. Neben Kämpfen gegen Monster und dem Erledigen von Quests kämpft ihr in Gildenkriege gegeneinander und nehmt an großen Belagerungen und Eroberungsschlachten teil. Dabei kämpft ihr um 4 Kriegszonen und 12 Territorien.

Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen den beiden Nationen Defugel und Craxion. Defugel stellt sich gegen Magie, welche in Craxion aber ständig genutzt wird

Euren Charakter könnt ihr aus 3 Völkern und 6 Klassen zusammenstellen.

Ihr erkundet eine große, offene Spielwelt – zu Fuß oder mit Mounts

In der Welt erwarten euch zudem fordernde Kämpfe gegen gewaltige Drachen

4Story erschien bereits 2008. Die Neuauflage beschert euch jetzt einen Neubeginn.

Wann startet das neue 4Story? Die Server des MMORPGs sollen sich im November öffnen. Ein genaues Datum wird noch bekannt gegeben. Ihr könnt euch aber schon jetzt über die offizielle Website registrieren und werdet dann benachrichtigt, sobald es losgeht.

Außerdem bekommt ihr ein Kriegsross als Mount, Premium-Lagerplatz für 90 Tage und weitere Ingame-Items als Dankeschön.

Ein Start über Steam ist ebenfalls geplant.

Was ist mit dem originalen 4Story? 4Story ist weiterhin über Gameforge spielbar. Das MMORPG läuft noch recht gut, auch, wenn es schon rund 12 Jahre auf dem Buckel habt.

Ihr könnt euch also entscheiden, ob ihr lieber das originale 4Story oder die Neuauflage 4Story: Three Kingdoms & One Hero spielen möchtet.

4Story ist ein schon etwas älteres MMORPG. Falls ihr wissen möchtet, welche Klassiker auch heute noch gespielt werden, könnt ihr dies in unserer Liste „8 alte MMORPGs, die immer noch gespielt werden“ nachlesen.