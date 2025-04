Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Wie geht es mit den Klassen in Diablo 4 weiter? Entwickler diskutieren live im Stream

Der neue Chef vom Imperium in Warhammer 40.000 fragt, ob der Imperator ein Gott ist, dabei müsste er es besser wissen

Neuling will wissen, was passiert, wenn man in Warhammer 40.000 stirbt, bekommt ausführliche Antworten