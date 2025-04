42-Jähriger mit eigenem Haus und 4 Kindern sagt, seine Frau findet es unattraktiv, dass er ein Gamer ist

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

Nach so vielen Kommentaren bedankt sich der ursprüngliche Poster herzlich und stimmt zu: Die beiden müssten wohl mal an ihrer Kommunikation arbeiten. Der Rat, die Scheidung einzureichen, sei dagegen etwas zu viel. Und im Vergleich zu anderen ist seine Ehe schließlich nicht verloren: 29-Jähriger ruiniert seine Beziehung für ein Anime-Mädchen in Genshin Impact

Alles, was jemand tut, um sich zu entspannen, kann „kindisch, trivial, faul, kindisch etc.“ genannt werden. GIB NICHT AUF, was du genießt. Ich bin so alt wie du und habe ebenfalls mein ganzes Leben lang gezockt. Meine Frau liebt Trash-TV (Housewives und anderen Bravo-Reality-Müll). Ich könnte sie zerreißen dafür, wie dumm ich das finde, sie könnte mich für meine blöden Spiele zerpflücken. Aber wir tun das nicht, weil wir zusammen leben und einander verstehen.

Wusste seine Frau das nicht schon vorher? In einem Streit, so sagt der Ehemann, habe seine Frau ihm gesagt: Gaming mache ihn unattraktiv – trotz seines Manager-Postens und der Tatsache, dass er gut auf sein Äußeres achte.

Gaming ist schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dennoch hält sich bei einigen Leuten, gerade bei etwas älteren Semestern, die Auffassung, Videospiele seien Kinderkram. Genau das hat nun ein Ehemann in einem Streit herausfinden müssen.

