Am 31. Dezember 2020 endet der Support von Adobe für Flash. Damit wird auch eine ganze Generation von Spielen eingestellt. Das Projekt Flashpoint hat es sich jedoch zur Aufgabe gemacht, diese Games zu retten.

Was ist das für ein Projekt? Bei Flashpoint handelt es sich um ein Projekt, bei dem verschiedene Flash Games gesammelt wurden und von euch kostenlos heruntergeladen werden können.

Aktuell enthält das Projekt mehr als 36.000 Spiele, die ihr nun offline spielen könnt, darunter Klassiker wie:

The World’s Hardest Game

Bowman

Doom 2D

Age of War

Desktop Tower Defense

oder Bejeweled.

Auf dieser Webseite könnt ihr euch die komplette Liste anschauen. Der Download aller Spiele ist dabei knappe 290 Gigabyte groß. Falls euch ein Spiel in der Liste fehlt, könnt ihr es bei Flashpoint vorschlagen.

Warum wurde das Projekt gestartet? Ende 2020 wird der Support von Flash eingestellt. Adobe arbeitet mit großen Firmen wie Google, Facebook und Microsoft daran, den Übergang so problemlos wie möglich zu gestalten.

Viele moderne Browserspiele werden inzwischen in HTML5 oder Unity erstellt. Dort wird man den Wegfall von Flash kaum bemerken. Doch viele Klassiker, die über Jahre Bestand hatten, werden den Übergang wohl nicht überleben.

Flash Games waren mal bekannt und beliebt

Was ist das Besondere an Flash Spielen? Besonders in den 2000er-Jahren erfreuten sich die Flash Games großer Beliebtheit. Sie waren einfach im Browser zu spielen, kostenlos und enthielten häufig sogar Multiplayer-Funktionen.

Ich selbst kenne sie noch aus Zeiten, in denen ich im Computerraum unserer Schule saß und heimlich mit Freunden Bowman gespielt habe. Dabei ging es darum den anderen Spieler mit Pfeilen abzuschießen.

Jedoch kannte man die genaue Position seines Gegenübers nicht, da er außerhalb des sichtbaren Bildes stand. Die ersten Schüsse dienten also zum Abtasten, bis man dann den genauen Standort ausgemacht hatte. Dann war das Ziel natürlich ein Kopfschuss.

Bowman – Das hat unser Autor heimlich in der Schule gespielt

Doch auch abseits von Bowman habe ich mit Freunden viel Zeit mit Flash Games verbracht. 2021 endet damit eine kleine Ära.

Flash Games als Bestandteil der Gaming-Geschichte: Zwar sind Flash Spiele heute nicht mehr so beeindruckend und relevant, wie sie es einmal waren. Doch für die Geschichte des Gamings spielen sie eine wichtige Rolle.

Sie halfen beim Aufstieg von Indie-Games und legten auch den Grundstein für die heutigen Mobile-Spiele. Außerdem waren sie meist ein guter Einstieg in die Entwickler-Branche.

Mit dem Projekt Flashpoint bleiben sie erhalten, auch wenn sie nicht mehr im Browser spielbar sein werden.