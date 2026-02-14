2026 soll für Blizzard ein wichtiges Jahr werden, doch die Chefin muss zugeben: „Nicht alles wird Erfolg haben“

2026 soll für Blizzard ein wichtiges Jahr werden, doch die Chefin muss zugeben: „Nicht alles wird Erfolg haben“

Das Jahr 2026 soll für Blizzard ein großes werden. Das sagt zumindest die Chefin des Unternehmens, Johanna Faries. Sie zeigt sich zuversichtlich, was die Zukunft angeht, stellt aber auch schon mal klar: „Nicht alles wird Erfolg haben“

Wo sagt sie das? Diese Aussage fiel in einer neuen Folge des offiziellen Xbox Podcasts. Die Präsidentin von Blizzard war zu dieser als Gast eingeladen. Die Episode könnt ihr euch in voller Länge auf YouTube anschauen. Blizzard gehört seit der Übernahme durch Microsoft im Oktober 2023 zur Gaming-Sparte des Unternehmens.

Joanna Faries ist seit dem Februar 2024 Präsidentin von Blizzard und spricht über den 35. Geburtstag des Unternehmens, die großen Updates für viele Blizzard-Titel in letzter Zeit und auch über das, was Spieler noch erwartet.

Blizzard plant noch großes für das Jahr 2026

Blizzard hat in den letzten Monaten viel geliefert, mehr soll folgen: Fans haben in den letzten Monaten vieles bekommen, über das sie sich freuen dürfen.

Damit soll es noch nicht getan sein, sagt Faries. „Wir werden einfach weiterhin sozusagen den Grundstein für das legen, was hoffentlich ein sehr, sehr großes Jahr wird“, meint die Präsidentin im Hinblick auf 2026.

Große Neuankündigungen gab es in dieser Podcast-Folge nicht, dafür soll aber die BlizzCon dieses Jahr sorgen. „Die Teams kochen“, sagt Faries. Sie seien sehr gespannt darauf, einige „große Ankündigungen oder vielleicht sogar Überraschungen“ zu präsentieren.

Es gibt eine Art Gewissheit, dass die Spieler sich darauf verlassen können, dass wir große und überraschende Produkte auf den Markt bringen. Vielleicht auch mal etwas Ausgefallenes! Nicht alles wird ein Hit. So ist das nun mal im Gaming-Bereich. Aber in vielerlei Hinsicht sollten wir uns darüber im Klaren sein, wohin wir wollen – nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Franchise und als Spiel.

Eine solche Überraschung könnte zum Beispiel ein neues Spiel zu StarCraft sein. Die Strategiereihe wurde von Blizzard zuletzt nur für neue teure Skins in Diablo 4 ausgekramt. Ein neues Spiel gab es seit StarCraft 2 vor rund 10 Jahren nicht mehr. Insider meinen jedoch, dass das neue StarCraft kein Strategiespiel, sondern ein Shooter werden könnte

Eine der berühmtesten Marken von Blizzard ist heute Warcraft. Doch die hätte fast gar nicht so geheißen. Das geht aus einem Interview mit Holly Langdale und Ion Hazzikostas hervor, die bei Blizzard seit Jahren die Richtung bei WoW vorgeben. Der Name klinge zu furchterregend – eine Aussage, die für Kritik sorgte. Mehr dazu lest ihr hier: Opfert Blizzard die Seele von Warcraft, um so zu sein wie Disney? Der ehemalige Chef reagiert auf die Kritik

Diablo 4 Warlock Artwork Titel

loot filter fans unzufrieden diablo 4 titel

diablo 2 stash tabs titel

Lunar Event in Diablo 4 bringt 100 % Bonus-XP und Cosmetics

