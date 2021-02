Netmarble gab bekannt, dass wir uns noch 2021 in die Abenteuer des Mobile-MMORPGs Ni No Kuni: Cross Worlds stürzen dürfen. Das Spiel basiert auf der bekannten und erfolgreichen JRPG-Reihe.

Was ist Ni No Kuni: Cross Worlds? Das Anime-MMORPG ist für Android- und iOS-Gerte geplant, soll aber per Emulator auch auf dem PC spielbar sein. Die Story dreht sich um ein Virtual-Reality-Spiel namens Soul Divers, das ihr testen müsst. In der virtuellen Realität begegnet euch eine mysteriöse Frau namens Rania, die euch bittet, ein Königreich wieder aufzubauen und die Welt vor dem Untergang zu bewahren.

Ihr erkundet die bunte Anime-Welt, in der euch schnelle und actionreiche Hack and Slay-Kämpfe erwarten. Eure Helden erstellt ihr aus den Klassen Witch, Swordman, Rogue, Engineer und Destroyer. Während eurer Reisen trefft ihr NPCs, die euch mit Quests versorgen. Ihr erkundet gemeinsam mit Freunden Dungeons und kämpft auch gegen Bossmonster.

Die Ni-No-Kuni-Reihe wird für die spannenden Geschichten, die Anime-Grafik und auch für das abwechslungsreiche Gameplay gelobt, das sich durch die schnellen, aber doch taktischen Kämpfe von traditionellen JRPGs unterscheidet:

Die Durchschnittsbewertung von „Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remasterd“ (PS4, 2019) auf Metacritic liegt bei 86%.

Die Bewertung von „Ni No Kuni: Revenant Kingdom“ (PS4, 2018) liegt bei 84% (via Metacritic).

Der Trailer zeigt euch, wie das MMORPG zu Ni No Kuni in Aktion aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ni No Kuni wird zum MMORPG

Was ist das Besondere am Spiel? Zum einen sieht Ni No Kuni: Cross Worlds aus wie ein spielbarer Anime und orientiert sich dabei an den beiden Singleplayer-JRPGs Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin (PC, PS3, PS4, Nintendo Switch) aus dem Jahr 2010 und Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs (PC, PS4) von 2018. Dieser Grafikstil hat schon die Vorgänger ausgemacht und mit zu deren Erfolg beigetragen.

Zum anderen erkundet ihr nicht nur typisch für ein MMORPG die Welt, erledigt Quests und bekämpft Monster. Ihr verwaltet außerdem ein eigenes Königreich. Dieses müsst ihr vor Angriffen beschützen und könnt selbst im PvP die Königreiche anderer Spieler angreifen.

Weiter steht die Story im Vordergrund, die durch Zwischensequenzen erzählt wird. Ihr erfahrt mehr darüber, was es mit dem VR-Spiel und der Vernichtung der Welt auf sich hat.

Globaler-Release von Ni No Kuni: Cross Worlds für 2021 geplant

Wann kommt das Spiel? Netmarble hat bekannt gegeben, dass Ni No Kuni: Cross Worlds noch in diesem Jahr international erscheint (via The Korea Times). Es soll in der ersten Jahreshälfte 2021 zuerst in Japan und Taiwan auf den Markt kommen. Der globale Release ist dann für die zweite Hälfte des Jahres geplant. Genaue Daten gibt es bisher noch nicht.

Was sagt ihr zu Ni No Kuni: Cross Worlds? Gefällt es euch?

Falls ihr euch jetzt schon in ein Anime-MMORPG stürzen wollt, dann könnt ihr euch die MeinMMO-Liste der 7 besten Anime-MMORPGs im Jahr 2021 ansehen.