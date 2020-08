Eines der besten J-RPGs kommt als MMORPG für iOS und Android

Ni no Kuni bekommt ein ziemlich hübsches MMORPG spendiert. Zumindest ein erster Trailer macht Lust auf mehr.

Ni no Kuni dürfte den meisten Fans von japanischen Rollenspiel ein Begriff sein. Kein Wunder, ist das J-RPG doch wunderschön und lässt sich in vielen Top-Listen dieses Genres ganz oben finden. Zumeist wird die bunte, hübsche Spielwelt und das tolle Charakterdesign gelobt. Jetzt wagt Ni No Kuni allerdings den nächsten Schritt und will als MMORPG funktionieren – auf Mobile-Geräten.

Worum geht es in dem Spiel? In Ni no Kuni geht es traditionell darum, dass zwei Welten miteinander verbunden werden. Das ist auch in Cross Worlds der Fall. Der Clou ist allerdings, dass dieses Mal keine reinen Fantasy-Welten miteinander verbunden werden, sondern die Spieler in die Rolle eines Testers für ein VR-Spiel schlüpfen. Während dieses Tests finden sie dann heraus, dass die Welt von Ni no Kuni kein VR-Spiel ist, sondern eine echte Welt, die es fortan zu erkunden gilt – jede Menge Abenteuer dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Beeindruckend hübsche Grafik: Das große Aushängeschild des Spiels ist die Präsentation: die bewegende Musik und die malerische Grafik, die viele Spieler etwa an die berühmten Filme des Studio Ghibli (Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland) erinnert. In einem ersten Trailer sieht das sogar ziemlich hübsch aus, wenn man von einem ziemlich merkwürdigen Baum mit Gesicht mal absieht. Ob es damit zu einem der besten Anime-MMORPGs reicht?

So hübsch soll es aussehen.

Kommt Ni no Kuni Cross Worlds auch zu uns? Das ist bisher nicht klar. Gegenwärtig wurde es lediglich für den japanischen Markt für iOS- und Android-Systeme angekündigt und zwar mit „später in diesem Jahr“. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Ob auch wir in Europa mit dem Spiel rechnen können und dann zumindest eine englische Übersetzung spendiert bekommen, steht also noch in den Sternen.

Hättet ihr Lust auf ein „Ni no Kuni“-MMO? Oder seid ihr direkt davon abgeschreckt, dass es ein Mobile-Spiel wird? Die remasterte Version von Ni no Kuni haben unsere Kollegen von der GamePro umfangreich getestet …