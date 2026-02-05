Twitch-Streamer PietSmiet feiern 15-jähriges Jubiläum, zocken eine Woche lang die Games von damals

Die Content-Creator-Gruppe PietSmiet besteht schon seit 15 Jahren. Gemeinsam feiern die Mitglieder ihr Jubiläum mit einer besonderen Woche, in der sich die Zuschauer auf viele verschiedene Formate freuen können. Eins davon ist das Quiz über die eigene Zeit auf Twitch und YouTube.

PietSmiet feiern 15 Jahre: PietSmiet ist ein echtes Urgestein in der deutschen Internetkultur. Seit 2011 werden regelmäßig Inhalte auf dem YouTube- und Twitch-Kanal produziert. Die Gruppe besteht aus fünf Mitgliedern: Peter Smits, Dennis Brammen, Jonathan Apelt, Sebastian Lenßen und Christian Stachelhaus.

Für ihr 15-jähriges Jubiläum hat sich PietSmiet etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine Woche lang feiern sie ihr 15-jähriges Bestehen. Dabei spielen sie Spiele, die ihre Karriere geprägt haben, wie beispielsweise Call of Duty: Modern Warfare 2 oder Minecraft.

Das Highlight der Woche: Zum Abschluss gibt es ein „PietSmiet Roast“. Hier werden verschiedene Freunde und Wegbegleiter eingeladen, die den Piets ordentlich die Meinung mit Witzen geigen können.

Außerdem gibt es auch ein Quiz, in dem die fünf Mitglieder über ihre eigene Historie ausgefragt werden und dabei Punkte sammeln können. Für jedes Jahr gab es verschiedene Fragen.

Manchmal waren die Fragen schwieriger, mal fiel die Antwort etwas leichter. Wie beispielsweise bei einer Frage, deren richtige Antwort Brammen nicht verheimlichen konnte, da er in einen Lachanfall ausbrach.

Wie reagiert die Community? Die Stimmung der Community scheint sehr positiv. Unter dem YouTube-Upload des Quiz’ teilen die Kommentare, wie lange sie schon Zuschauer von PietSmiet sind:

NoCockney schreibt in den Kommentaren: „Werde dieses Jahr 30, Wahnsinn. Ihr begleitet mich (fast) mein halbes Leben und das TÄGLICH. […] Danke, dass ihr an meiner Seite seid. Als Schüler, als Student, im Berufsleben. […] Auf die nächsten 15 Jahre.“

Auch adrionik13zweitkanal ist schon lange dabei: „Ich bin einfach seit 2012 dabei, ist das crazy. Das sind 14 Jahre, ich bin 28 Jahre alt/jung (wie man’s nimmt), und ich bin somit mein HALBES Leben mit euren Videos vertraut. […]“

Was verbindet ihr mit PietSmiet? Wie lange schaut ihr die Gruppe schon? Schreibt es uns in die Kommentare!

