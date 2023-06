Twitch-Streamerin sagt, ein Zuschauer fuhr 1.100 Kilometer zu ihrem Haus, um ihr Auto anzuzünden

Die Twitch-Streamerin Kylee “justfoxii” Carter (25) war gerade im Urlaub, als sie einen Anruf ihrer weinenden Mutter erhielt: Ihr Auto stehe in Flammen. Offenbar hatte ein Zuschauer den Sportwagen angezündet.

Die amerikanische Streamerin justfoxii zeigt auf ihrem Twitch-Kanal hauptsächlich Games wie Fortnite und CS:GO für ihre fast 600.000 Follower. Seit Februar 2021 streamte sie jedoch zunehmend weniger.

In einem Video, das am Morgen des 14. Juni unserer Zeit erschien, sagt die 25-Jährige jetzt, sie habe in den letzten anderthalb Jahren Probleme mit Stalking gehabt. Das sei sehr belastend gewesen.

Das Stalking erreichte mit einem Vorfall, der sich vor ungefähr 3 Wochen ereignete, wohl seinen traurigen Höhepunkt: Ein Zuschauer soll das Auto der Streamerin angezündet haben.

Das Auto, ein Jaguar Type F, wurde komplett zerstört.

Twitch-Streamerinnen berichten häufiger von sogenannten parasozialen Fans, die sich in eine Beziehung mit ihnen hereinsteigern. Amouranth will jetzt mit künstlicher Intelligenz dagegen steuern:

Streamerin war im Urlaub, als ihr Auto in Flammen aufging

So erfuhr die Streamerin von dem Brand: Wie justfoxii berichtet, war sie gerade im Urlaub, als sie gegen 2 Uhr nachts einen Anruf ihrer Mutter erhielt. Ihre Mutter habe ihr unter Tränen mitgeteilt, dass jemand ihr Auto angezündet habe. Anschließend habe sie sich entschuldigt und mit dem Hinweis verabschiedet, dass die Polizei da sei.

Wie reagierte justfoxii? Da die Streamerin weit weg von zu Hause war, habe sie nicht viel unternehmen können. Also sah sie sich die Aufnahmen der Sicherheitskamera auf ihrem Handy an.

Ich sah mein Auto in Flammen. Das war das Erste, was ich sah. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich mein Auto, für das ich so hart gearbeitet habe, einfach brennen sehe. Dass mir das jemand wegnimmt, ist sehr verletzend und ich werde das nie verstehen können.

Glücklicherweise haben die Kameras auch den Täter aufgezeichnet. Diese Aufnahmen habe sich die Streamerin als nächstes angesehen. Darin sah sie einen Mann, der einen Ziegelstein auf ihr Auto legte, darauf eine Art Topf stellte und diesen anzündete.

Nach seiner Untat sei der Mann lässig davon geschlendert, als sei nichts geschehen. Das Video von justfoxii findet ihr hier:

justfoxii sagt, es sei schwer, sich zum Streamen zu motivieren

Wie geht es der Streamerin? Laut justfoxii sei zwar niemandem etwas passiert, der Schock sitzt dennoch tief: “Wir sind alle auf eine Weise traumatisiert, die ich nie beschreiben könnte.”

Das Feuer soll sich auf den Zaun und die Seite des Hauses ausgebreitet haben, glücklicherweise sei die Feuerwehr jedoch schnell eingetroffen. Dafür sei die Streamerin sehr dankbar, da sich ihre Mutter und ihre Haustiere zu dem Zeitpunkt im Haus befunden hätten.

Wie geht es weiter? Bei dem Täter soll es sich justfoxii zufolge um einen Twitch-Zuschauer gehandelt haben, der mehr als 1.100 Kilometer zu ihrem Haus fuhr, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Das mache es noch viel schlimmer, so die 25-Jährige.

Er soll sich mittlerweile in Polizeigewahrsam befinden. Dennoch wird es einige Zeit dauern, bis die Streamerin zu ihrem Alltag zurückkehren kann:

Ich habe das Streamen immer so sehr geliebt, aber es ist so schwierig, die Motivation zu finden, wenn all das passiert.

So erklärt justfoxii, sie werde wohl erst wieder richtig “grinden” können, wenn die Sache einigermaßen abgeschlossen sei. Im Lauf des Jahres soll es auch noch ein Follow-up-Video zu dem Vorfall geben. Fürs Erste verabschiedet sich die Streamerin jedoch und bedankt sich bei ihren Fans für die Unterstützung.

