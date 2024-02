Ein Zombie-Spiel mit Koop hat 4 Jahre nach Release plötzlich 34.000% mehr Spieler auf Steam

Ein Koop-Zombie-Shooter auf Steam erlebte einen massiven Anstieg der Spielerzahl von insgesamt 34.000%. Grund dafür ist wohl eine “Free-to-Keep”-Aktion.

Um welches Spiel handelt es sich? Es handelt sich hierbei um das Spiel Ultimate Zombie Defense . Das Spiel ist ein Top-Down- und Koop-Survival-Horrorspiel, das in den Vororten einer einst ruhigen Stadt in Kontinentaleuropa stattfindet. Die Spieler übernehmen die Rolle von Elite-Militärs, die in einer abgeriegelten Stadt stationiert sind, um die Quelle einer Zombie-Infektion zu finden und zu zerstören.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr hier sehen:

An einem Wochenende von 32 auf über 11.000 Spieler

Wie kam es zu dem Spieleransturm? Der Koop-Zombie-Shooter ist vermutlich an den ein oder anderen Spieler vorbeigegangen. Vor allem durch ein kostenloses “Free-to-Keep”-Angebot auf Steam könnte es zu dem enormen Spielerzuwachs gekommen sein. Innerhalb eines Wochenendes stieg die Spielerzahl von 32 auf 11.859 an.

Ultimate Zombie Defense wurde am 8. Dezember 2020 veröffentlicht und hat seitdem offenbar Schwierigkeiten gehabt, viel Aufmerksamkeit zu erregen. Im Januar 2021 erreichte das Spiel einen Höchststand von 1.111 Spielern und blieb in den folgenden Monaten oft unter hundert (via Steamdb).

Die “Free-to-Keep”-Aktion auf Steam fiel zeitlich mit der Ankündigung einer bevorstehenden Fortsetzung Ultimate Zombie Defense 2 zusammen, für das derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum außer “Coming Soon” angegeben ist. Angesichts der Aufmerksamkeit, die das erste Spiel in den letzten Tagen erhalten hat, lässt sich sagen, dass die “Free-to-Keep”-Aktion ein kluger Schachzug war.

Wie gefällt das Spiel der Community? Die Bewertungen auf Steam sind sowohl bei den kürzlichen Rezensionen als auch bei “allen Rezensionen” sehr positiv ausgefallen. Einige Nutzer äußern sich folgendermaßen:

TorkSlanter schreibt: Es ist ein einfaches Spiel, aber ich habe es bisher genossen.

JoeDerGinger kommentiert: Für 3,99 € bekommt man ein spaßiges Zombie-Schnetzel-Defense-Game mit 4 Skillbaren Klassen, welche übergreifend auf allen Servern funktionieren. Egal ob mit “Randoms” oder Freunden, das Spiel macht Spaß!

