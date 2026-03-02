Endlich eine echte Skill-Leiste am Spieltisch: Warum dieses Zauberbuch perfekt für D&D und Daggerheart ist

Ihr seid es leid, in D&D eure drölfzig Zauber auf zig Blättern nachzuschlagen oder dass eure Karten in Daggerheart über den ganzen Tisch verteilt sind? Dann holt euch dieses praktische und schicke “Zauberbuch”!

Die Qual der Zauberwahl: Wer gerne Magier in D&D spielt, kennt das Problem: Ihr habt auf späteren Stufen eine ellenlange Liste an Zaubern und eure liebe Mühe, da überhaupt noch durchzublicken.

Doch zum Glück gibt’s da mittlerweile clevere Lösungen, beispielsweise die praktischen Zauberkarten, wie sie zuletzt im Starter-Set “Heroes of the Borderlands” vorkamen. Dort sind alle Zauber und Fähigkeiten sowie Items auf praktischen Karten, die man so viel besser zur Hand hat, als wenn man alles auf einem Charakterblatt notiert.

Moment, gab’s das nicht schon? Die Idee, alles auf Karten zu packen, ist übrigens nicht neu in D&D, sondern wurde bereits im Rollenspiel-Geheimtipp Daggerheart (Das großartige TTRPG der Macher von Critical Role) konsequent verfolgt, wo ebenfalls alle relevanten Fähigkeiten und Zauber auf Karten verfügbar sind.

Damit diese schicken Spielkarten aber besonders stilvoll in Szene gesetzt und optimal organisiert sind, gibt’s ein wirklich todschickes Gadget, womit euch der Neid oder die Hochachtung eurer Mitspieler gewiss sein wird!

Der Zauberspruch-Kartenhalter – Das sind die Features

In das handliche “Zauberbuch” passen bis zu 120 Karten!

Die stilvolle und zugleich praktische Methode, eure Karten am Spieltisch gut zu organisieren, ist der “Zauberspruch-Kartenhalter” von Byhoo.

Das ist ein kleines, handliches, in PU-Leder gebundenes Büchlein samt Lederkordel mit Drachenanhänger als Verschluss. Es enthält 60 Fächer für Spielkarten im üblichen 6,4×8,9-cm-Format. Das sind die typischen Maße von Sammelkarten wie bei Magic und Co. sowie auch den Karten aus Daggerheart oder dem D&D-Starterset.

Gerade für das neue Rollenspiel Daggerheart ist das “Zauberbuch” wie geschaffen.

Besonders cool: Wenn ihr die Fächer doppelt füllt, also sowohl die Vorder- als auch die Rückseite nutzt, passen sogar 120 Karten hinein! Das reicht locker für das komplette Grimoire eines Level 20 Wizards!

Abgerundet wird das stilvolle Set noch mit 60 passenden Blanko-Karten, die ihr selbst beschriften könnt, beispielsweise für eigene Zauber, Items oder Effekte, die ihr im Homebrew erstellt habt.

Anstatt also umständlich in Listen oder Regelbüchern zu wühlen, blättert ihr einfach die passenden Karten herbei und habt so immer sofort die gesuchten Informationen parat. Mit zusätzlichen Post-Its oder Beschriftungen auf den abwaschbaren Kartenhüllen könnt ihr euer persönliches Ordnungssystem noch weiter optimieren.

Ein echter Hingucker an jedem Spieltisch

Mit dem Zauberspruch-Kartenhalter ist das Chaos und die Unordnung am Spieltisch endgültig vorbei und eure Karten sind sogar sicher, wenn mal ein Glas umkippt oder jemand eine gut durchgeschüttelte Flasche Cola in der Nähe des Spieltisches aufmacht.

Ihr könnt mit wasserlöslichen Stiften auch die Kartenhüllen beschriften, beispielweise um bei Daggerheart zu zeigen, welche Karten gerade nicht aktiv sind.

Und dazu sieht es einfach todschick aus und dürfte der optimale Hingucker sein, wenn ihr das Ding am Spieltisch ausgepackt und neben euer Charakterblatt legt.

Holt euch also noch heute euer persönliches Zauberbuch und optimiert euer Spiel!

