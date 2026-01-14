Bekannter Tech-YouTuber testet PC im Wert von 8.600 Euro, kann aber nicht einmal Cyberpunk 2077 starten

Der bekannte Tech-YouTuber Linus Tech Tips bastelte sich aus alten Komponenten einen PC zusammen, um zu sehen, wie viel Gaming-Leistung in einem Rechner aus den Jahren 2010 – 2015 steckt. 

Was stellt der Creator vor? Im YouTube-Video vom 16.03.2024 auf dem Linus-Tech-Tips-Kanal testet er einen 11 Jahre alten PC, der mittlerweile laut seinen Angaben etwa 10.000 US-Dollar oder umgerechnet etwa 8.600 Euro kosten würde (Stand 13.01.2026). 

Das Interessante an diesem Computer ist laut Linus die enorme Größe und die Möglichkeit, vier Grafikkarten gleichzeitig mithilfe von SLI zu nutzen. Das ist eine nicht mehr genutzte Technologie, bei der ältere NVIDIA-Grafikkarten, welche die Funktion unterstützen, zusammen in einem PC genutzt werden konnten, um mehr Leistung zu erhalten. Der Anschluss hat auch einen anderen Nutzer verwirrt, dem die Community erklärte, warum die SLI-Technologie mittlerweile obsolet ist. 

Im Video stellt Linus die Hardware des PCs vor und prüft, wie gut Spiele wie Crysis 2, Cyberpunk 2077 und Shadow of the Tomb Raider laufen. Im Falle von Cyberpunk 2077 startet das Spiel gar nicht erst und stürzte selbst mit einem Legacy-Patch für ältere Hardware ab. 

Ein riesiges Mainboard, ein 1600-Watt-Netzteil und vier Grafikkarten stecken in dem Rechner

Welche Hardware nutzt der YouTuber? Im Video nutzt Linus folgende Teile für sein Projekt: 

  • Mainboard: EVGA Classified Super Record 2 (SR-2)
  • Prozessor: Zwei Intel Xeon x5690 
  • Grafikkarten: Viermal eine EVGA GTX 980 TI und später eine RTX 3090 Ti 
  • Arbeitsspeicher: Sechs mal vier Gigabyte DDR3 RAM mit 1600 Mhz von Corsair
  • Netzteil: EVGA SuperNOVA 1600 T2
  • Speicher: Zwei Terabyte Samsung Evo 850 SATA SSD 
  • Gehäuse: EVGA DG-85

Daraus ergibt sich ein PC, der vor einem Jahrzehnt noch leistungsstark war, wenn auch sehr teuer.

Mehr als eine Grafikkarte war laut Linus bereits vor 11 Jahren ineffizient

Lohnt sich das System aus heutiger Perspektive noch? Im Video zeigt der Tech-YouTuber, dass das System Spiele aus der Vergangenheit zwar mit mindestens 60 FPS ausgeben kann, aber er merkt auch an, dass die SLI-Technologie bereits in der Vergangenheit sehr kostspielig gewesen ist.

Mit einer aktiven GTX 980 Ti lief zum Beispiel Crysis 2 aus dem Jahre 2011 in WQHD im Video mit etwa 60 – 70 Bildern die Sekunde. Nachdem drei zusätzliche GTX 980 TIs eingebaut wurden und SLI aktiviert worden war, stiegen die FPS auf ca. 120 – 145 an. Linus erklärte, dass die Performance bereits mit zwei Grafikkarten sehr ähnlich gewesen sei.

Im folgenden Test von dem 2018 erschienenen Shadow of the Tomb Raider erreichte der PC etwa 45 FPS im Schnitt, wobei hier laut dem YouTuber wenig Leistung der zusätzlichen GPUs genutzt wurde. Cyberpunk 2077 startete überhaupt nicht und konnte somit nicht getestet werden. 

Um die Performance anzuheben, wechselte Linus später die GTX 980 Ti gegen eine RTX 3090 Ti aus. Die erste gewählte RTX 4090 konnte er nicht verwenden, da es für diese Grafikkarte keine Software für Windows 7 gab. Durch den Wechsel der Grafikkarte verbesserten sich die FPS deutlich. Beispielsweise in Star Wars Jedi: Fallen Order verbesserte sich die Performance im Schnitt von etwa 45 auf rund 90 FPS.

Linus zeigt vor allem, dass sich Technologien wie SLI bereits vor vielen Jahren nur bedingt für Spieler lohnten. Außerdem war der Rechner selbst zu seiner Zeit sehr kostspielig. Ebenso war der Linus überrascht, als er mit Valve über den Preis der Steam Machine sprach: Bekannter Tech-YouTuber hofft, dass die Steam Machine nur 500 Dollar kosten wird, doch Valves Reaktion ist ziemlich eindeutig

Quelle(n): YouTube
