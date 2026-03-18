YouTuber betreibt seinen PC mit 64 Batterien, kann damit sogar Minecraft zocken

Wer braucht schon eine Steckdose für seinen Computer, wenn man Batterien zu Hause hat? Diese Frage muss sich ein Tech-YouTuber gestellt haben. In zwei Videos geht er der Sache auf den Grund.

Was hat der Bastler getestet? Bereits in der Vergangenheit verwendete der YouTuber ScuffedBits Batterien als Netzteilersatz. Jedoch konnte er in seinem ersten Video vom 26.02.2026 seinen Test-Rechner nur ca. 3 Minuten lang mit Strom versorgen.

Nun experimentierte er in seinem Video vom 12.03.2026 erneut mit Batterien als Stromquelle für einen PC (auf YouTube). Es war ihm möglich, mithilfe von 64 Haushaltsbatterien des Typs AA einen Computer mit einer 16 Jahre alten CPU für etwa 30 Minuten zu betreiben.

Nach dem erfolgreichen Start spielte der Bastler erst das Spiel „A Short Hike“ in wenigen Minuten durch und vervollständigte anschließend einen kompletten Cinebench-R15-Durchlauf, welcher die Leistung der CPU testete.

Zum Schluss installierte der Tech-Enthusiast noch Minecraft und spielte eine ganze Runde Party-Spiele auf dem Hypixel-Server. Um die Batterie zu schonen, reduzierte er aber seine FPS auf 30 und begrenzte die Sichtweite des Spieles stark.

Nach über 33 Minuten ging der Computer schließlich aus und der YouTuber nannte das Experiment einen Erfolg.

Er ist außerdem nicht der Einzige, der gerne an alter Hardware herumexperimentiert. Ein anderer Nutzer bewies, dass man KI auf einem PC von 1997 nutzen kann.

Experiment ist nicht für jedermann

Kann man den Test nachbauen? Der Versuch des Bastlers sieht auf den ersten Blick einfach aus, benötigt aber verschiedenes Equipment im Bereich Elektronik und Computer:

Stromkabel für die Batterien, die der YouTuber laut eigenen Angaben aus einem CAT5e-LAN-Kabel entfernt hat.

Elektronische Messgeräte wie ein Multimeter, um die richtige Spannung für den PC zu messen.

Mehrere Spannungsregler zwischen Batterien und Rechner, um sicherzustellen, dass der Computer durchgängig 12 V erhält, welche laut ScuffedBits für einen reibungslosen Betrieb notwendig sind.

Lötkolben, um alle Stromkabel, Spannungsregler, Batterien und PC miteinander zu verbinden

Einen alten Rechner, der nicht mehr benötigt wird und zu Testzwecken verwendet werden kann.

Außerdem wird für solch einen Versuch einiges an Fachwissen benötigt, um weder sich selbst noch andere in Gefahr zu bringen. Aufgrund dessen raten wir dringend von einem Nachbau ab!

Batterien sind als Netzteilersatz nicht ungefährlich

Wie gefährlich ist das Experiment? Neben den potentiellen Schäden, die an der Hardware auftreten können, ist es riskant, elektrische Geräte mit alternativen Stromquellen zu betreiben:

Batterien können unter anderem durch Wärmeentwicklung Schaden nehmen und einen Kurzschluss verursachen oder selbst Feuer fangen. Dieses Feuer ist dann nicht immer einfach zu löschen und die daraus entstehenden Dämpfe können unter Umständen sogar giftig sein (laut WDR).

Die Gefahr eines elektrischen Schlags ist ebenfalls gegeben. Zwar hat eine einzelne AA-Batterie mit etwa 1,5 V im Regelfall nicht genug Spannung, um einen Menschen lebensgefährlich zu verletzen, aber bei 64 Stück sieht die Sache anders aus. Gefährlich wird, laut EMF-Portal, eine zeitlich unbegrenzte Berührungsspannung von 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung .

Neben dem Brand- und Schockrisiko kann die verwendete Hardware ebenfalls beschädigt werden. Ein einfacher Kurzschluss zerstört schnell den Prozessor, das Mainboard oder den verbauten RAM komplett. Deswegen empfehlen wir ausdrücklich, das Experiment nicht nachzumachen, denn sonst kann es euch wie einem anderen Spieler ergehen: Nutzer muss zusehen, wie seine Grafikkarte spontan in Flammen aufgeht, verliert 3.000 € in 30 Sekunden