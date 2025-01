Wem Civilization immer zu langsam war, der sollte sich das neue Strategie-Spiel auf Steam anschauen

Seid ihr Fans historischer Rundenstrategie, habt aber keine Zeit oder Lust, pro Partie wie in Civilization mehrere Stunden zu versenken? Dann könnte ein neues Spiel auf Steam das richtige für euch sein.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Yield! Fall of Rome. Das Strategie-Spiel erschien am 20. Januar 2025 im Early Access auf Steam und kostet 19,99 €. Bis zum 3. Februar bekommt ihr es noch einen kleinen Ticken billiger.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ein Reich geht unter, andere steigen auf

Worum geht es in dem Spiel? Auf den ersten Blick erinnert Yield! Fall of Rome stark an Civilization: Auf Hexfeldern zieht ihr Städte hoch, stellt Armeen auf und konkurriert mit anderen historischen Fraktionen auf der Karte um Territorium und Ressourcen.

Anders als in Civilization führt ihr euer Reich nicht durch mehrere Epochen, etwa von der Frühzeit in die Moderne. Wie der Name bereits verrät, befasst sich Yield! Fall of Rome mit dem Untergang des Römischen Reichs. Das Spiel setzt dabei im Jahr 401 n. Chr. an.

Ihr spielt eines der „Barbarenvölker“, die außerhalb der Grenzen des römischen Reichs leben. Das Spiel verspricht 8 Fraktionen mit individuellen Kampagnen, zum Release fehlen allerdings noch einige davon. Die sollen später kostenlos ergänzt werden.

Das Spiel bietet drei unterschiedliche Modi:

Den Kampagnen-Modus, in dem ihr über mehrere Missionen hinweg langfristige Ziele verfolgt

Eine Sandbox, in der ihr Siegbedingungen und bestimmte Rahmenbedingungen wie die Kartengröße frei einstellen könnt

Einen Multiplayer mit Seasons und einem Ranking-System

Wie kommt das Spiel derzeit an? Auf Steam hat das Spiel bisher fast nur positive Rezensionen, aber auch erst sehr wenige. Einige Strategie-Experten haben jedoch Let’s Plays zum Spiel veröffentlicht. In einem YouTube-Video probiert sich Steinwallen beispielsweise an einer Kampagne mit dem Gotenkönig Odoacer.

Schnelle 4X-Strategie mit Puzzle-Charakter

Was macht Yield! Fall of Rome besonders? Ein großes Alleinstellungsmerkmal ist das Spieltempo. Während in Civilization schon mal ein Tag vergehen kann, bevor eine Partie vorbei ist, seid ihr mit einer Kampagnenmission in Fall of Rome etwa eine Stunde lang beschäftigt, meint Steinwallen.

Steinwallens Fazit kommt schon sehr früh im Video: Es handelt sich hierbei um ein „extrem clever designtes Spiel“, aber nicht um ein konventionelles 4X-Spiel.

Aber, das will ich vorweg stellen: Wer jetzt die Erwartung hat, wirklich ein klassisches, konventionelles 4X-Spiel wie Civilization oder Old World hier zu erleben, der wird enttäuscht werden. Steinwallen

Zwar baut ihr wie auch in Civ Gebäude, rekrutiert Einheiten und erforscht Technologien, aber einen großen Unterschied gibt es dann doch. In Fall of Rome gibt es nämlich kaum unendliche Ressourcen. Das führt dazu, dass ihr diese stets schlau und möglichst effizient einsetzen müsst. Aus diesem Grund ordnet Steinwallen Fall of Rome eher als Puzzle- und Knobelspiel ein.

Nun glich Civ 6 mit seinen Distrikten und Nachbarschaftsboni ebenfalls oft einem Puzzle, daher ist das für euch vielleicht gar kein Grund, dem Spiel keine Chance zu geben. Falls ihr Lust auf schnelle, 4X-ähnliche Strategie in einem historischen Setting habt, solltet ihr Yield! Fall of Rome also am besten selbst ausprobieren.

Gibt es eine Demo zu Yield! Fall of Rome? Eine offizielle Demo gibt es nicht, innerhalb der ersten zwei Spielstunden könnt ihr es nach dem Kauf auf Steam aber wieder zurückgeben, wenn es euch doch nicht gefällt. In dieser Zeit solltet ihr sogar bereits eine komplette Partie durchgespielt haben.

Wartet ihr derzeit lieber weiter auf Civilization 7, so könnt ihr euch von unserem GameStar-Kollegen Maurice Weber bereits sein Fazit nach 20 Stunden im Spiel holen. Mehr dazu lest ihr hier: Deutscher Strategie-Experte auf Twitch zieht Fazit nach 20 Stunden Civilization 7