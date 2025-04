Ein Smartphone für unter 60 €? Da denkt man zuerst an Geräte, die aussehen, als kämen sie direkt aus dem Museum für Technikgeschichte. Dicke Ränder, lahme Software, ein Display so matschig wie Pudding – kurz: Geräte, die man höchstens als Taschenwärmer benutzen würde.

Aber dann kommt Xiaomi mit dem Redmi A3 um die Ecke und haut einfach mal ein Handy raus, das sich optisch nicht verstecken muss, mit einem flüssigen Display überrascht und Android 14 mitbringt – und das alles zu einem Preis, für den ihr sonst nicht mal einen vollen Tank für euer Auto bekommt. MediaMarkt feuert das Teil aktuell für weniger als 60€ im Angebot raus!

Sieht aus wie ein 200 €-Handy, aber kostet jetzt nicht mal die Hälfte!

Hat mehr Hertz, als es Euros kostet: Das Xiaomi Redmi A3 ermöglicht euch superflüssige Touch-Steuerung mit 90 Hertz!

Das Redmi A3 hat sich echt in Schale geworfen: Die Rückseite sieht aus wie gebürstetes Glas (ist natürlich Kunststoff, aber hey, wen interessierts bei dem Preis?), die Kamera ist in einem schicken Rundmodul angeordnet – und das Ganze macht einen erstaunlich wertigen Eindruck. Wer also denkt, ein günstiges Handy sieht automatisch billig aus, wird hier eines Besseren belehrt.

Das 6,71 Zoll große Display mit 90 Hz Bildwiederholrate sorgt für flüssiges Scrollen und eine klare Darstellung. Kein OLED, klar – aber für Social Media, YouTube und den Alltag macht das Teil absolut einen guten Job.

Für unter 60 € bekommt ihr hier ein Smartphone, das sich ideal eignet für:

Einsteiger, die einfach ein solides Gerät für den Alltag wollen

Teenager, die ihr erstes Handy bekommen sollen

Eltern oder Großeltern, die einfach telefonieren, chatten und mal ein Foto knipsen möchten

Alle, die ein Zweithandy brauchen (z. B. für Reisen oder Festivals)

Und alle, die nicht ein halbes Monatsgehalt für ein Handy hinblättern wollen

Xiaomi definiert Handy-Preis-Leistung neu: m

Dank AI-Dual-Kamerasystem macht das Xiaomi Redmi A3 trotz seines unglaublich niedrigen Preises ziemlich ansehnliche Schnappschüsse!

Die Kamera? Joa. Wir sind hier nicht in der 1. Liga unterwegs – aber das Redmi A3 macht bei Tageslicht solide Bilder mit seiner 8 Megapixel-Hauptkamera. Für WhatsApp-Fotos, Erinnerungen an den letzten Burger oder Omas Geburtstag reicht das locker. Die 5 Megapixel-Frontkamera macht ebenfalls passable Selfies – auch wenn ihr damit wohl keinen Influencer-Wettbewerb gewinnen werdet.

Kurz & knackig – das Redmi A3 im Überblick:

Display : 6,71″ HD+ mit 90 Hz, Gorilla Glass

: 6,71″ HD+ mit 90 Hz, Gorilla Glass Prozessor : MediaTek Helio G36 (bis zu 2,2 GHz)

: MediaTek Helio G36 (bis zu 2,2 GHz) RAM/Speicher : 3 Gigabyte / 64 Gigabyte , erweiterbar

: 3 Gigabyte / 64 Gigabyte , erweiterbar Kameras : 8 Megapixel hinten, 5 Megapixel vorne

: 8 Megapixel hinten, 5 Megapixel vorne Akku : 5.000 mAh mit 10W Laden

: 5.000 mAh mit 10W Laden Betriebssystem : Android 14

: Android 14 Extras: USB-C, Klinkenanschluss, microSD, Dual-SIM

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die besten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die lohnenswertesten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!