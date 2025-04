Der Frühling ist endlich da – und mit ihm diese ganz besondere Energie, die uns rauslockt, egal ob in den Park, an den See oder einfach nur eine Runde durch die Stadt. Genau deshalb war ich auf der Suche nach einem flotten, aber entspannten Fortbewegungsmittel – und bin beim Xiaomi Electric Scooter 4 hängen geblieben.

Dieser E-Scooter kombiniert Stil, Leistung und eine einfache Handhabung, die ihn zu einer tollen Wahl für die frische Luft machen. Falls ihr also auf der Suche nach einer praktischen und spaßigen Möglichkeit seid, den Frühling willkommen zu heißen, könnte der Xiaomi Electric Scooter 4 genau das Richtige für euch sein. Bei Amazon bekommt ihr den Bestseller jetzt außerdem zu einem besonders günstigen Preis!

Jetzt richtig günstig bei Amazon: Das perfekte Fortbewegungsmittel für sonnige Tage!

Die schlauchlosen und 10 Zoll großen Reifen des Xiaomi Electric Scooter 4 sorgen auf jedem Untergrund für ein entspanntes Fahrgefühl!

Kaum steigen die Temperaturen über 15 Grad, packt mich die Lust auf Bewegung – aber bitte ohne ins Schwitzen zu kommen. Mit dem E-Scooter cruist ihr locker flockig durch die Gegend. Und das mit einer Reichweite von bis zu 60 Kilometern. Kein Witz – das reicht locker für mehrere Tage hin und zurück, ohne dass ihr gleich wieder ans Aufladen denken müsst.

Besonders angenehm: Die 10 Zoll großen und schlauchlosen Reifen sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl – sogar auf Kopfsteinpflaster. Dazu gibt’s eine effektive Dual-Bremse (E-ABS + Trommelbremse), mit der ihr jederzeit sicher zum Stehen kommt. Bei einer kleinen Spritztour durch den Stadtpark oder am Fluss entlang fühlt sich das Ganze einfach nur herrlich an.

E-Scooter-Bestseller von Xiaomi: Schnell, sicher und super easy zu fahren!

Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h seid ihr flott unterwegs – das ist übrigens in Deutschland auch die gesetzlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit für E-Scooter, also alles schön legal. Der Scooter beschleunigt sanft, aber kraftvoll, dank eines starken 400-Watt-Motors, der bei Bedarf auch Steigungen locker meistert.

Unter der Haube des Xiaomi Electric Scooter 4 befindet sich ein leistungsstarker Akku, der euch bis zu 60 Kilometer weit befördert!

Was mir besonders gut gefällt: Der Xiaomi Electric Scooter 4 ist extrem leicht und klappbar. Dadurch lässt er sich easy ins Büro, in die Bahn oder auch mal in den Kofferraum packen. Ideal für Pendler oder alle, die flexibel unterwegs sein wollen. Und durch die stabile Bauweise merkt man sofort: Der Scooter ist nicht nur stylisch, sondern auch robust und langlebig.

Die Specs des Xiaomi Electric Scooter 4 im Überblick:

Motor: 400 Watt

400 Watt Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

20 km/h Reichweite: Bis zu 60 km

Bis zu 60 km Bremssystem: E-ABS + Trommelbremse

E-ABS + Trommelbremse Reifen: 10 Zoll-Luftreifen

10 Zoll-Luftreifen Gewicht: 19 kg

