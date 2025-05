Bei MediaMarkt könnt ihr euch ab sofort den offiziellen Xbox Wireless Controller zum baldig erscheinenden DOOM: The Dark Ages vorbestellen. Allerdings solltet ihr euch beeilen, da es sich hierbei um eine limitierte Edition handelt. Seid ihr bereit, den fiesen Dämonen die Gesichter zu entgräten?

Es gibt Controller – und dann gibt es Waffen. Der Xbox Wireless Controller – DOOM: The Dark Ages Limited Edition ist Letzteres. Dieses Ding sieht nicht nur aus, als hätte es ein Höllenritter in einer Lava-Schmiede geweiht, es fühlt sich auch so an. Wer ihn in die Hand nimmt, spürt sofort: „Ja, ich bin bereit. Für die Dämonen. Für ganze Horden von Dämonen. Für das Ende der Welt. Dienstagabends.“

Mit diesem infernalen Xbox Wireless Controller vergeht den Höllenhorden das Lachen!

Inspiriert von der gepanzerten Brust des DOOM Slayers selbst, wurde dieser Controller nicht einfach nur designt – er wurde geschmiedet. Mattgrünes Gehäuse mit silbernen Helmspitzen, 3D-Rüstungs-Optik, plattierter Rahmen, Details, die aussehen wie aus einem uralten Krieg gegen die Hölle selbst. Und ja – der linke Trigger ist orangefarben, weil er natürlich eure Schildsäge auslöst. Ratsch.

Der rechte Thumbstick ist blutrot wie ein frisch entkernter Cacodemon und sieht aus, als wäre direkt aus der Brustplatte des Slayers entnommen. Was das bringt? Nichts – außer die brennende Motivation, noch härter und erbarmungsloser zu spielen.

Der krasseste Xbox Wireless Controller von allen – jetzt bei MediaMarkt vorbestellen!

Gummierte Griffe mit lederähnlicher Oberfläche? Check. Ergonomisch wie die Pranken eines Tyrannen? Auch check. Dieser Controller ist gebaut, damit ihr inmitten fliegender Gliedmaßen und explodierender Höllenportale nicht abrutscht. Nicht mal beim Ultra Nightmare Permadeath-Run.

The Only Thing They Fear Is This Gamepad: Mit diesem limitierten Xbox Wireless Controller behaltet ihr stets die Oberhand auf dem mittelalterlichen Schlachtfeld!

Dank kabelloser Verbindung schnetzelt ihr ganz bequem auf:

Xbox Series X|S

Windows-PCs

Xbox One

Cloudfähigen Geräten (ja, auch unterwegs, falls ihr mal im Bus Dämonen metzeln wollt)

Exklusiver Skin für DOOM: The Dark Ages: Reihenweise Dämonen exekutieren – aber mit Stil!

Als wäre das Teil nicht schon höllisch genug, bekommt ihr einen exklusiven Slayer-Skin für DOOM: The Dark Ages obendrauf. Der nennt sich „Executioner“, was ungefähr so subtil ist wie eine Rakete im Gesicht. Damit siehst du im Game aus, als würdest du nicht fragen – sondern exekutieren.

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die besten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die heißesten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!