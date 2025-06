Xbox-Fan sammelt 2 Millionen Gamerscore an, Community hadert: „Ich habe die 150.000 überschritten und dachte, ich hätte kein Leben“

Wie viel Zeit und Geld sollte man in das Sammeln von Gamerscore oder vergleichbare Errungenschaften investieren? Wann ist viel „zu viel“? Und wie viel Wert haben solche Statistiken, wenn man diese durch sogenannte Shovelware künstlich in die Höhe treiben kann?

Woher kommen all diese Fragen? Aus einer aktuellen Diskussion im Gaming-Bereich von Reddit. Dort hat der Xbox-Fan „x1001x Puppys“ ein Bild seines Xbox-Accounts veröffentlicht, der bemerkenswerte 2 Millionen Gamerscore zeigt. Diesen Meilenstein konnte der Spieler offenbar in dieser Woche erreichen.

Laut weiteren Kommentaren von „x1001x Puppys“ soll der Account mittlerweile über 20 Jahre auf dem Buckel haben. Erstellt wurde er im November 2004 für Halo 2 (Reddit). Den ersten Erfolg konnte sich der Spieler im Dezember 2006 sichern.

Aktuell spielt „x1001x Puppys“ die Neuauflage von Elder Scrolls: Oblivion – hier der Trailer:

Wie kommt man auf so einen Gamerscore? In einem weiteren Post auf Reddit gibt „x1001x Puppys“ zu, einige tausend Shovelware-Games gekauft zu haben, um den Gamerscore in die Höhe zu treiben. „5 US-Dollar bringen dir heute 5.000 Gamerscore, die große Herausforderung ist es, diese durchzustehen“.

Was sind Shovelware-Games? Damit bezeichnet man abfällig Software minderer Qualität, die günstig produziert und verkauft wird. Diese kann man teils sehr schnell durchspielen, um sich so in kürzester Zeit Gamerscore in einer Menge zu verdienen, für die man normale Spiele ein Vielfaches der Zeit zocken müsste.

Der Spieler betont aber auch, dass er im Laufe der Zeit viele sehr gute Spiele gezockt hat, aktuell beispielsweise die Neuauflage von Oblivion. Zudem habe er „an einer Menge Gamerscore-Turnieren und Sonderveranstaltungen teilgenommen“, bei denen man teils 50.000 Gamerscore an einem Tag erreichen kann.

Unterm Strich werden wohl 1,5 Millionen Gamerscore, so der Xbox-Fan weiter, von Trash-Games, Turnieren, Meme-Events von Achievement-Webseiten oder Twitch-Streams kommen. Die restlichen 500.000 Gamerscore sollen indes aus Spielen kommen, die er nicht als Trash oder Shovelware bezeichnen würde.

Für einen Erfolg in Gears of War 3 musste sich „x1001x Puppys“ dabei mit einem Freund zusammentun und vier Xbox-Konsolen über fast 3 Monate hinweg rund um die Uhr laufen lassen – dabei sollen um die 1.150 AFK-Stunden und 300 tatsächlich investierte Stunden zusammengekommen sein.

„Das ist einfach nur traurig“

Wie reagiert die Community darauf? Mit mehr als 6.900 Upvotes und mehr als 570 Kommentaren. Dabei wird natürlich das Thema Shovelware ausgiebig diskutiert, aber auch die eigenen Gamerscore-Werte.

YourMomsFavUsername schreibt auf Reddit: „Ich habe gerade die 150.000 überschritten und dachte, ich hätte kein Leben mehr. Dieser Beitrag gibt mir das Gefühl, dass ich genug Gras berühre.“

Panix_Orti gratuliert auf Reddit: „GZ Ich spiele seit dem Start der 360 auf diesem Konto und habe nur 168.000 Punkte. Ich spiele Games aber nicht noch einmal, nachdem ich sie durchgespielt habe, daher sammle ich nicht viele Erfolge.“

AngryTownspeople zeigt auf Reddit, dass dieser Erfolg leider nichts Handfestes bringt: „Ich wünschte, wir könnten den Gamerscore für irgendwas nutzen.“

whiteguyballin möchte auf Reddit nur wissen: „War es das wert?“ Die Antwort von „x1001x Puppys“: „Warum sind wir noch hier, nur um zu leiden.“

Yawd sieht auf Reddit keinen Grund zum Feiern: „Das ist einfach nur traurig. Das Meiste ist Shovelware, da gibt es nichts zu erreichen.“

Hattet ihr auf einer Plattform oder in einem Spiel auch so eine Jagd- und Sammelphase? Wo war es euch wichtig, möglichst viele oder bestimmte Erfolge und Achievements zu meistern? Habt ihr dafür auch jeden Trick ausgenutzt? Verratet es in den Kommentaren! In Monster Hunter Wilds dauerte es übrigens nur wenige Tage, bis der erste Spieler alle Erfolge hatte: Spieler aus Monster Hunter Wilds holt sich alle 50 Erfolge und Platin: „Geh bitte am Wochenende etwas Gras anfassen“