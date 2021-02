Der Lagerbestand der Xbox Series X ist aktuell knapp. Nun äußerte sich Microsoft dazu, wann sich die Lage beruhigen könnte und macht Fans vorerst wenig Hoffnung.

Wann kommen neue Xbox Series X? In einem Interview mit der New York Times äußerte sich Mike Spencer, der Head of Investor Relations von Microsoft, zum Lagerbestand der Xbox Series X.

Das neue Modell ist weiterhin knapp und das soll zumindest bis zum Juni so bleiben. So meint Spencer: „das Angebot wird wahrscheinlich mindestens bis Juni eingeschränkt sein“. Er versichert, dass sie bisher jede Xbox Series X, die produziert wurde, auch verkauft haben.

So steht es um die neue Xbox

Was könnte das für die Kunden bedeuten? Eingeschränkt heißt zumindest noch nicht, dass die Konsolen komplett ausverkauft bleiben. Es ist allerdings fraglich, ob nochmal große Mengen in den Shops verfügbar sein werden.

Wer die Hoffnung hatte, dass er bis zum Sommer an eine der gefragten Konsolen kommt, muss Glück haben.

Welche Alternativen gibt es? Die Xbox Series X bleibt knapp, doch das kleinere Modell, die Xbox Series S, ist bei vielen Händlern weiterhin auf Lager. Wer also unbedingt die neue Xbox haben möchte, sollte möglicherweise auf die kleinere Version wechseln.

Ob sich der Kauf für euch lohnt, erfahrt ihr hier: Wir verraten euch, für wen sich der Kauf einer Xbox Series S lohnt

Wer die Hoffnung hat, dass er statt der Xbox Series X dann die PlayStation 5 ergattern kann, muss schnell sein. Für die PS5 wird eine größere Bestellwelle für Mitte Februar vermutet:

Wann kann man die PS5 endlich wieder kaufen? Der aktuelle Stand im Februar 2021

Was verriet Microsoft noch? Mike Spencer gab der New York Times im Interview noch einen kleinen Einblick in die Umsatzzahlen von Microsoft. So soll das Unternehmen durch den Verkauf der Xbox erstmalig 5 Milliarden Dollar in einem Quartal nur im Gaming-Sektor umgesetzt haben. Das spricht für einen erfolgreichen Verkaufsstart der neuen Xbox-Reihe.

Sucht ihr noch mehr Infos zur neuen Xbox? Dann schaut hier vorbei: Xbox Series X – Alles zu Release, Specs, Preis, Spielen und Controller