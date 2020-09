WoW: Welche Erweiterung war die schlimmste aller Zeiten?

World of Warcraft hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch welche Augenblicke waren die schlimmsten? Welches Feature oder welche Inhalte haben euch am meisten gestört?

In fast 16 Jahren hat World of Warcraft viele Höhen und Tiefen erlebt. Während wir oft danach fragen, welche Erweiterung des MMORPG denn die beste in den vergangenen Jahren war, wird nur selten nach der schlechtesten, schrecklichsten Zeit gefragt. Genau das wollen wir aber heute machen und herausfinden, welche Erweiterung von WoW euch besonders auf die Nerven ging – und warum.

Immerhin hatte jede Erweiterung nicht nur eine ganze Reihe von Features, sondern auch immer ein oder zwei Eigenarten, die im Rückblick nicht wirklich gut bei einem größeren Teil der Community ankamen. Hier ein paar Beispiele, die immer wieder genannt werden:

Vanilla: Das ursprüngliche Spiel war noch unausgereift. Das Balancing war eine Katastrophe. Mechaniken wie ewig lange „Corpse Runs“ stahlen die Zeit der Spieler zuhauf. Vermutlich auch ein Grund, warum vielen von euch mit WoW Classic wieder aufgehört haben.

Burning Crusade: Endlos lange Attunement-Quests, viel Ruf-Gegrinde und die Einführung von „Space Aliens“ mit den Draenei störten viele Spieler.

Burning Crusade – nicht bei allen beliebt gewesen.

Wrath of the Lich King: Schlachtzüge wurden in normal und heroisch unterteilt, der Gruppenfinder wurde eingeführt und alle Belohnungen des Argentumturniers zu erlangen war einer der längsten Grinds im ganzen Spiel.

Cataclysm: Die beliebte, klassische Welt wurde vernichtet, die Ursprünge von WoW unwiederbringlich ruiniert.

Mists of Pandaria: Hunderte Daily-Quests pro Tag, der asiatische Look und die Knuddel-Pandaren gefielen vielen Spielern zum Launch überhaupt nicht.

Die Zeitreise-Story mit Parallel-Dimension gefiel nicht jedem – auch die Inhalte haben einen eher schlechten Ruf.

Warlords of Draenor: Zu wenig Aktivitäten im Endgame und ein Garnisons-System, bei dem man eigentlich dauerhaft am Missionstisch stand, wenn man effektiv sein wollte.

Legion: Ein anstrengendes, zufälliges System zur Verteilung von legendären Gegenständen, der Grind nach Artefakt

Battle for Azeroth: Zu viele undurchdachte Systeme wie Insel-Expeditionen und Kriegsfronten. Dazu verdammt viele Effekte auf Gegenständen, wie Azerit-Fähigkeiten, die immer mehr vom Spielgefühl der ursprünglichen Klasse entfernten. Und natürlich Verderbnis-Effekte.

Battle for Azeroth ist bei vielen ganz oben auf der „schlechteste Erweiterung“-Liste. Bei euch auch?

Welche WoW-Erweiterung hat euch am meisten genervt?

Aber kommen wir nun zu euch! Lasst doch vor eurem geistigen Auge die ganzen Erweiterungen von World of Warcraft noch einmal Revue passieren und stimmt dann ab, welche Zeit in WoW die unbeliebteste war. Bedenkt, dass ihr nur eine einzige Stimme habt.

Hinterlasst doch nach der Abstimmung noch einen Kommentar und erklärt, warum die von euch gewählte Erweiterung die schlimmste Zeit in der Geschichte von World of Warcraft war oder welches Feature euch verjagt hat.