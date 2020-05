WoW trifft Minecraft: Fan baut das Schlachtfeld Arathibecken nach

Auch in Minecraft könnt ihr nun das Arathibecken erleben. Ein Fan hat das Schlachtfeld aus WoW detailgetreu nachgebaut.

In Minecraft können die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Doch nicht immer wird dabei etwas vollkommen eigenes entworfen. Oft werden auch Umgebungen und Orte aus anderen Spielen so gut es geht nachgebaut. Das ist auch jetzt mit dem Arathibecken geschehen. Auf Reddit hat der Nutzer MooshPMC das beliebte Schlachtfeld aus World of Warcraft nachgebaut.

Das Aussehen der Karte erkennt wohl jeder WoW-Spieler direkt.

Was ist das? Das Arathibecken ist eines der beliebtesten Schlachtfelder in World of Warcraft, gehört es doch auch zu denen, die es bereits am längsten im Spiel gibt. Das grundlegend eher simple Design des Schlachtfelds (trotz einer optischen Aufhübschung), macht es also zum perfekten Kandidaten, um in Minecraft nachgebaut zu werden.

Im „echten“ Arathi würden sich die Spieler nun auf den Straßen kloppen, weit ab der Kontrollpunkte.

MooshPMC hat gleich mehrere Screenshots von seinem Projekt hochgeladen. Den meisten WoW-Spielern dürfte die Karte auf den ersten Blick bekannt vorkommen. Denn wohl jeder kennt die charakteristische Schmiede in der Mitte des Arathibeckens, umgeben von Wasser. Aber auch die anderen Kontrollpunkte, wie die Mine, Ställe oder das Sägewerk sind gut zu erkennen.

Wenigstens exploitet sich hier kein Magier auf das Dach!

So reagieren die Spieler: Grundsätzlich sind die WoW-Fans von dem Projekt begeistert und haben das Arathibecken sofort wiedererkannt. Die meisten hinterlassen jedoch einen eher amüsierten Kommentar.

„Wo sind denn all die Leute, die auf den Straßen kämpfen?“

„Keiner an den Ställen, scheint sehr genau zu sein.“

„Nicht sehr passend, das ganze Team der Horde ist gar nicht an der Schmiede.“

Offenbar verbinden viele Spieler mit Arathi einige ganz besondere Erinnerungen und Klischees.

Was haltet ihr von dem Arathibecken-Nachbau in Minecraft? Hättet ihr es sofort erkannt?