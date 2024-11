Der Chef von WoW ist mit The War Within zufrieden – nur diesen einen Bug hätte er gerne erwischt

Der Game Director von World of Warcraft ist glücklich mit The War Within – und das, obwohl es viele Bugs gab.

World of Warcraft: The War Within dürfte wohl gemeinhin als voller Erfolg gelten – sowohl für die Blizzard als auch für die Spielerschaft. Auch der Game Director, Ion Hazzikostas, ist ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Es gibt nur wenige Fehler, die er bereut – einer davon ist der störende Scaling-Bug, der vor allem die Tiefen und die Level-Up-Erfahrung in den ersten Wochen geschädigt hat.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit dem Magazin Games Radar sprach Hazzikostas über The War Within und wie zufrieden man bisher mit der Erweiterung sei.

Wir haben viel Arbeit vor uns und eine große, interessante Geschichte, Systeme und Features. Aber, wenn ich über die ersten Monate von The War Within nachdenke, ganz ehrlich, auf einem hohen Level, da bereue ich nicht viel als Game Director.

Darauf angesprochen, was denn zu diesen Bedenken gehört, nennt er vor allem einen Fehler, der in mehreren Formen die ersten Wochen von The War Within dominiert hat:

Ja, natürlich, wenn ich diesen Skalierungs-Fehler einfangen könnte [wäre das toll]. Ich würde liebend gerne zurückgehen und ein paar Fehler in der Skalierung beheben und solche Dinge. Aber auf einem hohen Level, in Hinblick darauf, wie unsere großen Wetten sich auszahlten, wie wir die Features ausstaffiert haben und die Welt für diese ambitionierte Geschichte erschaffen haben, ich denke das hat sich gelohnt.

Warum gab es so viele Bugs? Dass World of Warcraft besonders nach dem Patch 11.0.5 von vielen Bugs geplagt wurde, die mitunter sogar das Raiden unmöglich machten, hatte tiefergehende Gründe. Denn mit dem Update wurden einige der Grundlagen von World of Warcraft überarbeitet, die inzwischen schlicht veraltet waren. Um das Spiel fit für die Zukunft zu machen, wurden Teile der zugrunde liegenden Systeme erneuert – und dabei ergaben sich dann einige Komplikationen, die erst im Nachhinein aufgefallen sind.

Inzwischen sind die allermeisten dieser Fehler allerdings behoben, sodass der Rest der Feierlichkeiten des 20. Geburtstags von World of Warcraft in Ruhe genossen werden kann. Da könnt ihr gerade ganz viele Marken sammeln, um euch schicke Tier-Sets zu kaufen.