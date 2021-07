Geht Euch das Stygia im Schlund von World of Warcraft auch immer verloren? Da gibt es nun Abhilfe. Ein Hotfix brachte ein neues Item mit sich.

Der Schlund von World of Warcraft ist mit Patch 9.1 Ketten der Herrschaft zwar interessanter und abwechslungsreicher geworden, einige Probleme gibt es aber noch immer. Gerade der drohende Verlust von Stygia ist ein Ärgernis und verschreckt viele Spieler. Doch das könnt ihr nun drastisch abmildern.

Was ist das Problem? Im Schlund ist ein Tod ziemlich nervig. Nicht nur kann man nicht als Geist wieder zu seiner Leiche laufen, sondern jeder Tod sorgt auch dafür, dass man eine große Menge an Stygia aus dem eigenen Inventar verliert. Die kann man zwar noch nachträglich wieder aufheben, das ist je nach Ort allerdings mit viel Arbeit verbunden.

Was wurde geändert? Bei Archivar Roh-Suir könnt ihr nun einen neuen Gegenstand kaufen – zumindest dann, wenn ihr bereits die Rufstufe 4 beim Archivarskodex erreicht habt. Ihr könnt „Abhandlung: Stygische Bindung bei Sterblichen“ (Treatise: Bonds of Stygia in Mortals) für den Preis von 1.000 Katalogisierte Forschung kaufen. Bei Benutzung reduziert das euren Stygia-Verlust im Schlund um satte 75 %.

Ein Besuch beim Archivar kann sich lohnen, er hat neue Items im Sortiment.

Aktuell ist es noch so, dass man beim Tod 20 % der Stygia verliert. Mit der Abhandlung sinkt dieser Wert also auf niedrige 5 %. Da kann man es sich schonmal überlegen, ob man wirklich noch einmal zur Leiche zurückrennt oder die Stygia einfach Stygia sein lässt.

Spieler sind zufrieden – zumindest etwas: Bei den meisten Spielern kommt diese Änderung gut an. Stygia zu verlieren war immer bitter. Dass dieser Wert nun um 75 % gesenkt wird, freut die meisten, vor allem, da die Freischaltung relativ simpel möglich ist.

Allerdings beschweren sich auch einige, dass es die Mechanik des Stygia-Verlusts überhaupt gibt. Die kam bei den Spielern ohnehin schon nicht so gut an und viele wünschten sich, dass das komplett aus dem Spiel genommen wird.

Wer sehr an seiner Stygia hängt, sollte also demnächst einen Blick in das Sortiment von Archivar Roh-Suir werfen.

Habt ihr bisher Probleme mit dem Verlust von Stygia gehabt? Oder seid ihr im Schlund sowieso noch nie gestorben und wisst gar nicht, worüber sich die Leute so aufregen?