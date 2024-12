WoW: Twitch-Streamer bekommt 6.700 €, wenn er sofort alle Items löscht – auf seinem Hardcore-Char

Der 33-jährige Chuck „Cdew“ Dewland bekam Anfang Dezember ein Angebot in World of Warcraft Classic, das man nicht ablehnen kann: Er war mit seinem Schurken auf einem Hardcore-Server von WoW unterwegs und sollte mitten in Feindesland all seine Items löschen.

Das war die Situation: Cdew ist einer der besten WoW-Spieler der Welt, er hat sich schon 2009 einen Namen im PvP-Teil des MMORPGs gemacht. Der US-Amerikaner hat im Laufe der Jahre fast 180.000 $ mit WoW verdient, sein größer Erfolg war der Sieg bei Arena WoW Championship 2018 mit 30.000 $ Preisgeld.

Auf Twitch spielt er aktuell in der Streamer-Gilde OnlyFangs auf einem Hardcore-Server.

In einem Twitch-Stream Anfang Dezember hatte er ein Handicap-Event laufen, für eine bestimmte Summe an gespendeten Twitch-Abos legte er sich selbst Bürden auf:

Wer 50 Subs spendete, zwang ihn 5 Minuten Lang „zu gehen“ und nicht mehr zu rennen

Bei 80 Subs würde er eine Tasche löschen, aber durfte Items tauschen

Bei 100 gespendeten Subs, musste er ein Item auswürfeln, das er dann löschen würde

Aber ein Spender machte Ernst und erweiterte die Regeln um ein ganz besonderes Angebot.

„Lösch alles“

Das war die Donation: Der Zuschauer „martianpig“ spendete 7.000 $, also etwa 6.700 €, mit den zwei Worten: „Lösch’ alles.“

Das brachte Cdew dann doch in eine Zwickmühle, denn wenn er in Feindesland alles löschte, wäre er so gut wie tot und sein Level-57-Schurke wäre für immer verloren. Cdew ritt also vorsichtig mal in Sicherheit, während er über das Angebot sinnierte.

Doch die Stimme im Chat war unerbittlich: „Hör auf zu reiten, lösch’ alles.“

Streamer findet Kompromiss, um seinen Helden zu retten

So löste der Streamer die Situation: Tatsächlich löschte cdew auf der Stelle alle Ausrüstung, vor allem sein blaues Schwert „Thrash Blade“ tat ihm sichtbar weh. Dann teleportierte sich aber mit dem Ruhestein in die Hauptstadt der Horde Orgrimmar, brachte also seinen Helden in Sicherheit.

Das war dem Spender, der sich im Chat beschwerte, zwar offenbar nicht recht und auch der grausame Twitch-Chate maulte auf, aber letztlich kam der Streamer mit der Lösung durch.

In OG verkaufte er seine restlichen Items aus dem Inventar und fragte dann nach, ob er die etwa 300 Gold, die er nun hatte, seinem Gildenboss Sodapoppin schicken könne.

Als das genehmigt war, machte sich Cdew als nackter und armer Level-57 Schurke wieder daran, seinen Account neu aufzubauen. Im Spiel war er nun arm, im echten Leben aber um 7.000 $ reicher.

Wie ging das weiter? Wenn man im Stream 6 Stunden vorspult, sieht man wie Cdew mit bloßen Händen auf Mobs haut, während ein Warlock und sein Tank-Pet die Arbeit machen. Er hat sich also offenbar wieder nach oben geleecht.

So wird das diskutiert: Die Situation wurde auf X (ehemals Twitter) in einem Clip festgehalten und diskutiert. Viele sind da zynisch und glauben, der Spender könne sein Geld wieder zurückbuchen. Andere sagen, wer so viel Geld für einen Gag ausgibt, der habe sie nicht mehr alle. Aber wer sich in den Streamer einfühlt, der sagt: Ich hätte auch sofort alles gelöscht.

