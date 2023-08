WoW: Spieler finden neuen Wege, alles zu vereinfachen – Blizzard muss eingreifen

Einmal mehr haben findige Spieler versucht, World of Warcraft auszutricksen, um Bosse leichter zu besiegen.

In World of Warcraft tobt ein ewiger Kampf. Nein, nicht der zwischen Horde und Allianz, sondern ein ganz anderer – der zwischen Spielern und Entwicklern. Während die Spieler immer kreativere und raffiniertere Möglichkeiten finden, sich das Spiel mit Addons einfacher oder übersichtlicher zu gestalten, versuchen die Entwickler immer dann einzugreifen, wenn Funktionen von Addons zu mächtig werden. Häufig können Bosskämpfe etwa durch einen Boss-Mod oder eine „Weak Aura“ vereinfacht oder gar trivialisiert werden.

Eine neue Methode drohte, die nächste Saison von WoW: Dragonflight zu überschatten. Doch Blizzard greift rechtzeitig ein.

Um was für eine Methode geht es? Blizzard hat vor einer Weile das „Advanced Combat Log“ verbessert. Das ist eine Datei, die im Hintergrund im WoW-Ordner mitschreibt, was so in Kämpfen passiert. Die Profis von Warcraft-Logs haben ein Tool geschrieben, das diese Datei in Echtzeit ausliest.

Das erlaubt in der Theorie ein paar interessante Dinge. So kann man sich mittels einer Software ein Overlay in WoW anzeigen lassen, das als „Damage Meter“ funktioniert – aber deutlich besser anpassbar ist und zugleich den Schaden von Verstärkung-Rufern korrekt berechnet. Gerade das ist etwas, das bisher im Spiel nicht möglich ist.

Doch es dauerte nicht lange, bis einige bemerkten: Damit ist noch viel mehr möglich. Denn nicht nur der Schaden lässt sich auslesen, sondern auch detaillierte Infos zu anderen Dingen im Kampf – etwa der Position aller Spieler.

Mit diesen Infos wiederum lassen sich quasi „Weak Auras auf Crack“ erstellen – ein Overlay, das Bosskämpfe nahezu automatisiert und jedem Spieler genaue Angaben gibt, wo er stehen muss und wie er sich zu bewegen hat.

Was sagt Blizzard dazu? Die sind davon offenbar wenig begeistert. Der Community Manager Kaivax hat nach einigen Diskussionen im offiziellen Forum bereits darauf hingewiesen, dass man bis zum Launch von Saison 3 von Dragonflight (also Patch 10.2) noch einige Änderungen am erweiterten Kampf-Log vornehmen wird.

Damit sollten solche Tools dann im Keim erstickt werden.

Ist das überhaupt erlaubt? Nein, das ist es nicht. Nur weil es in der Theorie möglich ist, ist das nicht grundsätzlich gestattet. Blizzard verweist selbst auf die Nutzer-Bedingungen, denen jeder beim Starten des Spiels zustimmen muss. Hier wird ganz klar erklärt, dass derartige Software ohnehin nicht erlaubt ist und dessen Benutzung zu Strafen, bis hin zur vollständigen Schließung des Accounts, führen kann.

Was haltet ihr von Blizzards Entscheidung? Gut, dass sie hier hart durchgreifen? Oder verhindern sie damit sinnvolle Features?