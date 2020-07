So wichtig sind neue Erweiterungen für World of Warcraft finanziell

World of Warcraft braucht neue Erweiterungen – vor allem aus finanzieller Sicht. Das zeigen die Infos von SuperData und legen die Bedeutung von Addons offen.

Neue Erweiterungen für World of Warcraft sind eine tolle Sache. Immerhin gibt es frische Inhalte, neue Systeme und immer einen kleinen Schub an neuen Mitspielern. Doch auch aus finanzieller Sicht sind neue Erweiterungen für WoW essenziell wichtig. Das sagt zumindest SuperData und kommt zu dem Schluss, dass die Veröffentlichungen von Erweiterungen „das Lebensblut“ von World of Warcraft seien.

Woher kommt die Info? Die Informationen stammen von SuperData. Die werten jede Menge Daten rund um die Games-Branche aus und erstellen in regelmäßigen Abständen umfassende Berichte, etwa zu den Einnahmen und Spielerzahlen. Die vollständigen Berichte verkaufen sie dann an die Industrie, einen Teil der Infos machen sie jedoch öffentlich zugänglich.

Neue Erweiterungen erhöhen die Einnahmen von WoW um 160%

Was wurde genau gezeigt? Auch wenn die konkrete Menge der Einnahmen in der Grafik fehlen, zeigt der Graph von SuperData das, was WoW zum Start einer Erweiterung einnimmt im Vergleich zum Rest der Zeit. So stieg der Umsatz mit dem Start der letzten beiden Erweiterungen (Legion und Battle for Azeroth) im Schnitt um 160% an.

The beta for @Warcraft #Shadowlands was announced on the #SummerGamesFest livestream. Expansions are the lifeblood for World of Warcraft. For the past two expansions and WoW Classic, monthly revenue has jumped an average of 160% on release. pic.twitter.com/D2H6RasCL2 — SuperData (@_SuperData) July 8, 2020

Das ist auch nicht so verwunderlich, wenn man bedenkt, dass zum Release einer neuen Erweiterung die Spieler genau diese kaufen müssen und dafür oft die Kosten eines Vollpreistitels bezahlen müssen – zusätzlich zur Abo-Gebühr.

Die Grafik zeigt allerdings auch den Einbruch der Einnahmen. Während bei Legion der Wert nach dem Launch sich wieder normalisiert, stürzte er mit Battle for Azeroth weiter ab – offenbar haben hier viele Spieler ihr Abo gekündigt oder waren nicht bereit, weiteres Geld in WoW zu investieren.

Spielerzahlen von WoW: Im Westen hat man wohl 64% der Abos verloren

Was bedeutet das? Wenn man sich den Graphen so anschaut, dürfte recht schnell klar sein, warum World of Warcraft versucht, eine hohe Frequenz an neuen Erweiterungen aufrecht zu erhalten. Immerhin steigt die Spielerschaft dann sprunghaft und damit auch die Einnahmen. Wie lange die Spieler dann bei der Stange bleiben, hängt von den restlichen Inhalten ab – in Battle for Azeroth hat das nicht so gut geklappt.

Jede Erweiterung bringt einen dicken Umsatz-Boost.

Erweiterungen sind außerdem ein guter Einstiegspunkt für Rückkehrer. Nur wenige Spieler wollen später in ein Addon einsteigen und dann wochenlang Inhalte nachholen, bis sie aufgeschlossen haben. Zum Launch einer neuen Erweiterung starten alle Spieler mehr oder weniger „bei Null“ – das dürfte die Einstiegshürde senken.

Bisher scheint diese Strategie auch gut aufzugehen, denn obwohl WoW regelmäßig totgesagt wird, erscheinen immer wieder neue Erweiterungen, deren Umfang sich eher noch steigert. Nach 2-3 größeren Patches ist dann jedoch im Regelfall Schluss und es wird bereits am nächsten Addon gearbeitet. Ob das wohl auch bei der kommenden Erweiterung Shadowlands der Fall sein wird?