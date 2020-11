Warum »Werbung«? Wir produzieren den Stream in Zusammenarbeit mit Blizzard und kennzeichnen ihn deshalb entsprechend. Live sagen unsere Spieler aber immer genau das, was sie auch meinen.

Für euch gibt’s allerdings nicht nur was zu sehen, sondern auch coole Preise zu gewinnen! Wir verlosen live im Stream eine Shadowlands-CE samt Plüschtier und hochwertigem Yeti-Mikro von Blue sowie zwei Epic Editions samt Plüschtier. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, verraten euch unsere Spieler dann im Stream. Viel Glück!

Eigentlich sollte es ja schon viel früher losgehen mit der Jagd auf Sylvanas, aber naja… was lange währt, wird am Dienstag endlich gut! Denn wir starten gemeinsam mit euch WoW: Shadowlands und machen uns auf den Weg ins nächste Story-Kapitel der Warcraft-Welt!

Am Dienstag, 24, November, starten Julius, Tasha, Leya und Marco in das Abenteuer Shadowlands – und ihr könnt dabei wertvolle WoW-Preise gewinnen!

