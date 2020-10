Der Karawanenbrutosaurus ist das teuerste Reittier, das es in World of Warcraft beim Händler zu kaufen gab. Mit dem jetzigen Pre-Patch 9.0 zu Shadowlands ist er aber verschwunden. Er kehrt zwar im Schwarzmarkt zurück, wird da aber noch teurer.

Was ist das für ein Mount? Der Karawanenbrutosaurus ist ein riesiger Dinosaurier. Als erstes Reittier in World of Warcraft bietet das Händler-Mount ein eingebautes Auktionshaus. Optimal für jeden, der unterwegs shoppen will. Das hat aber seinen Preis.

Läppische 5 Millionen Goldstücke kostet der Spaß. Oder eher: kostete. Denn mittlerweile ist der Brutosaurus nicht mehr einfach so erhältlich.

Der Brutosaurus ist mittlerweile nicht mehr bei Händlern zu bekommen.

Mit dem großen Pre-Patch 9.0 der WoW auf das neue Addon Shadowlands vorbereitet, ist der Brutosaurus aus dem Inventar der Händler verschwunden. Bekommen könnt ihr ihn in Zukunft immer noch, aber nicht mehr garantiert und zu einem noch höheren Preis.

Karawanenbrutosaurus im Schwarzmarkt wird noch teurer

Wo bekomme ich ihn? In der kommenden Erweiterung Shadowlands wird der Karawanenbrutosaurus im Schwarzmarkt-Auktionshaus erhältlich sein. Das ist ein vom NPC Madame Goya betriebenes Auktionshaus, in dem Spieler seltene Gegenstände ersteigern können

Selbst verkaufen könnt ihr den Dino dort aber nicht, falls ihr auf Gewinn gehofft habt. Im Schwarzmarkt gibt es nur Auktionen von anderen NPCs.

Was kostet das? Wie nun bekannt geworden ist, starten die Gebote des Karawanenbrutosaurus bei seinem ursprünglichen Kaufpreis, also 5 Millionen Gold. Damit ist jetzt bereits klar, dass das Reittier für diesen Preis de facto nicht zu bekommen sein wird.

Das Startgebot sind bereits 5.000.000 Gold. Bildquelle: wowhead.

Zwar ist es in der Theorie möglich, dass außer euch niemand auf das Reittier bietet, aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering.

Bisher haben einige Spieler darauf gehofft, in Shadowlands mit weniger als 5 Millionen Goldstücken ihren Dino schießen zu können. Dieser Traum dürfte nun endgültig geplatzt sein. Die Heldentat „Brutosozialprodukt“ gibt es aber trotzdem für den Kauf.

Wer generell auf Reittiere steht und diese sammelt, hat ohnehin nun Pech. Das Farmen von Mounts in WoW ist schwieriger geworden. Das liegt an einer neuen Änderung der Schwierigkeiten in Legacy-Raids.