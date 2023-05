Eines der seltensten Items in WoW können viele von euch sich gerade umsonst abholen

Ein beinahe legendäres Shirt könnt ihr jetzt für eure WoW-Charaktere freischalten. Wir verraten, wie das geht – und warum es sich lohnt.

In den letzten Monaten arbeitet World of Warcraft verstärkt mit anderen Plattformen zusammen, um besondere Gegenstände über verschiedene Promotions unter das Volk von Azeroth zu bringen. Über Twitch und Amazon gibt es immer wieder besondere Belohnungen – so auch diesmal.

Ein wirklich „episches“ Hemd wartet auf alle, Prime-Kunden bei Amazon sind.

Was ist das für ein Shirt? Das „Episches Violettes Hemd“ ist ein Gegenstand, der ursprünglich aus dem Trading Card Game von World of Warcraft stammt. In den Booster-Packungen gab es damals besondere Loot-Karten, mit denen man exklusive Items im Spiel erhalten konnte. Das Sammelkartenspiel wurde allerdings schon vor vielen Jahren eingestellt, sodass es heute keine Möglichkeit mehr gibt, an diese Belohnungen zu kommen – außer man kauft glücklichen Käufern die alten Karten ab und hofft, dabei nicht über den Tisch gezogen zu werden.

Viele dieser Gegenstände führt Blizzard nun nach und nach wieder ein.

Das “epische” Hemd wartet auf neue Besitzer.

Wie der Name erahnen lässt, handelt es sich bei dem Hemd um ein stark violettes Shirt, das goldene Verzierungen hat und auf der Front einen Pfeil aufweist, der nach unten zeigt. Das Shirt wird als Transmog-Vorlage freigeschaltet, sodass ihr es immer wieder verwenden könnt.

Wie kommt man an das Shirt? Dafür müsst ihr Kunde bei „Amazon Prime“ sein. Wenn das der Fall ist, sucht einfach die „Prime Gaming“-Seite auf und navigiert zum Spiel „World of Warcraft“ und dann „Episches lila Transmog-Shirt“. Anschließend müsst ihr nur noch auf „Hol dir Inhalte im Spiel“ klicken und wenige Sekunden später sollte das Shirt bereits in World of Warcraft freigeschaltet sein.

Ihr müsst euch allerdings etwas beeilen, das Angebot ist nur bis Ende Juni gültig.

Aktuell gibt es ohnehin eh viel in WoW zu tun:

Beachtet dabei, dass ihr zuvor euren Battle.net-Account mit dem von Prime verknüpft haben müsst, damit die Belohnung auch dem richtigen Account zugeordnet werden kann.

Was haltet ihr von dieser Art der Belohnung? Cool, dass die Items wieder zugänglich werden? Oder unfair für alle, die es damals aus dem Sammelkartenspiel erhalten haben?

