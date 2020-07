World of Warcraft hat mal wieder ein neues Shop-Mount. Langzeit-Abonnenten bekommen das aber kostenlos und können direkt abheben.

Inzwischen gehört es zum Rhythmus von Blizzard, rund alle sechs Monate ein neues Reittier in den Shop von World of Warcraft zu implementieren. Das ist auch jetzt wieder geschehen, denn ein neuer „Schrott-Drache“ kann nun gekauft werden. Wer WoW allerdings für lange Zeit die Treue schwört, der bekommt das Reittier kostenlos und muss nichts bezahlen.

Was ist das für ein Reittier? Der Dampfschuppeneinäscherer ist ganz klar ein Drache, wenn auch eher ein ungewöhnlicher. Statt aus einem Ei zu schlüpfen, wurde er nämlich von den Mechagnomen gebaut, die ihn kurzerhand aus verschiedenem Schrott und Bauteilen zusammengesetzt haben. Es handelt sich also ganz klar um ein mechanisches Reittier, das ihr hier im Video sehen könnt:

Was kostet das Reittier? Wer sich den Dampfschuppeneinäscherer direkt kaufen will, muss 25 € im Shop dafür bezahlen. Das lässt sich wie gewohnt allerdings auch über WoW-Marken erwerben, also den Tausch von Gold gegen Währung für den Battle.net-Account.

Wer jedoch ein bestehender Abonnent ist und gerade ein aktives 6-Monats-Abo laufen hat oder nun eines abschließt, der bekommt den Schrott-Drachen einfach so geschenkt und sollte ihm im Battle.net-Account bei dem „Geschenke“-Reitter einlösen können. Dann wartet das Mount beim nächsten Einloggen direkt im Spiel. Als „Abo-Bonus“ gibt es das Reittier allerdings nur bis zum 11. August, danach ist das Reittier lediglich über den Shop erhältlich.

Ein neues Abo dürfte in dem Fall bis hin in die nächste Erweiterung Shadowlands hineinreichen. Wer schon in die Beta reinspielen will, kann sich hier anmelden.

Im „Geschenke“-Reiter könnt ihr das Mount abholen.

Warum bringt Blizzard diese Reittiere? Für Blizzard sind die Reittiere eine gute Möglichkeit, um Spieler langfristig an World of Warcraft zu binden und auch über Content-Dürren als aktive Abonnenten zu halten. Gleichzeitig ist es aber auch eine nette, passive Belohnung für treue Spieler, die ohnehin ein Dauer-Abo für WoW unterhalten.

Wie gefällt euch das neue Reittier? Habt ihr es euch schon geholt oder werdet es mit einem Langzeit-Abo erwerben? Oder lasst ihr das Mount links liegen?