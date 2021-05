Das alles soll nur aufzeigen, dass es in World of Warcraft nicht den „einen, richtigen Weg“ gibt, das Spiel zu spielen. Obwohl WoW ein MMORPG ist, bietet es auch viele Inhalte, für die man schlicht keine Mitspieler benötigt.

Selbst wenn man so gar keine Lust auf das Zusammenspiel mit anderen Spielern auf dem eigenen Server hat, kann man in World of Warcraft eine Menge erleben. Denn dadurch, dass alter Content mit der Zeit immer einfacher wird, kann im Grunde fast alles solo erlebt werden. Das ermöglicht eine breite Platte von Inhalten:

World of Warcraft ist eines der ältesten und größten MMORPGs, die es jemals auf dem Markt gegeben hat. Doch obwohl das Spiel bereits in seiner Vanilla-Variante darauf ausgelegt war, dass man auch alleine Erfolge feiern kann, hat sich dieser Trend noch verstärkt. Inzwischen gibt es viele Spieler, die das MMORPG fast vollständig als Solo-Erfahrung verstehen.

Insert

You are going to send email to