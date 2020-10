Ihr wollt die Stimme eines Orcs in WoW haben? Mit diesem Mikrofon geht das – und es kann noch eine ganze Reihe mehr.

Wenn es um interessantes Merchandise rund um World of Warcraft geht, greifen die Fans gerne mal etwas tiefer in die Tasche. Was jedoch, wenn es nicht nur hübsch aussieht, sondern auch noch praktisch ist? Genau das ist wohl das USB-Mikrofon Yeti X in der „World of Warcraft“-Edition von Blue Microphones, das jetzt vorgestellt wurde.

Was kann das Mikrofon? Neben seinem offensichtlichen Daseinszweck – dem Aufnehmen der Stimme – hat das Yeti X in der „World of Warcraft“-Edition noch eine ganze Reihe von Zusatzfeatures.

So gibt es einen Stimmverzerrer, der zahlreiche Optionen bietet, wie die eigene Stimme ausgegeben werden soll. Die meisten Vorlagen sind dabei an Bewohner von Azeroth angelehnt – also etwa Dämonen, Orcs oder Gnome.

Mit der Software lassen sich zusätzlich noch über 200 verschiedene Sounds ausgeben, die direkt aus WoW stammen. Wer seinen Freunden im Discord mit dem charismatischen Gegurgel eines Murlocs auf den Keks gehen will, kann das künftig per Knopfdruck tun. Einige der Sounds stammen sogar aus der noch unveröffentlichten Erweiterung Shadowlands, die erst kürzlich verschoben wurde.

Auch optisch macht das Mikrofon einiges her, lässt es sich doch mit mehreren LED-Lampen und kleinen Runen am Sockel beleuchten.

Für wen ist das gedacht? Grundsätzlich richtet sich das Mikrofon natürlich an alle Fans von World of Warcraft, die auf die eine oder andere Weise ihre Stimme beim Zocken benutzen. Das sind natürlich in erster Linie Streamer, Podcaster oder Content Creator auf YouTube oder anderen Plattformen.

Doch auch der gewöhnliche Spieler könnte sich angesprochen fühlen. Ob man als Gelegenheitsspieler, der nur manchmal im LFR rumgurkt und auf Voice-Chat gar nicht angewiesen ist, wirklich zu so einem Mikrofon greifen will, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.

Was kostet das Yeti X Microphone? Das Mikrofon soll noch im Oktober verfügbar sein und wird für den stolzen Preis von knapp 210 € verkauft. Für Standmikrofone liegt der Preis damit eher im mittleren Segment.

Wir bei MeinMMO sind übrigens gerade dabei, das Mikrofon mal auf Herz und Nieren zu testen und werden in den kommenden Tagen darüber berichten, was das Yeti X Microphone wirklich taugt. Dann können wir qualifizierter sagen, ob das eine lohnende Investition oder nur eine nette Spielerei ist.

Interessiert ihr euch für so ein Mikrofon? Welche Features müsste es haben, damit ihr euch so etwas gönnt?