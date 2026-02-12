Das müsst ihr zu den wichtigsten Charakteren von WoW Midnight wissen

Wer war nochmal Xal’atath oder dieser Arator? Hier lernt ihr die wichtigsten NPCs aus der kommenden WoW-Erweiterung Midnight kennen!

In World of Warcraft: Midnight – dem zweiten Kapitel der großen Weltenseelen-Saga – steht euch nichts Geringeres als die totale Finsternis bevor. Die schreckliche Leere greift nach dem Sonnenbrunnen, und während die Welt am Abgrund taumelt, treten Legenden aus dem Schatten, die das Schicksal Azeroths für immer prägen werden.

Aber wer führt euch in die kommenden Schlachten, und wer sind eigentlich die Bösen? Von der manipulativen Vorbotin der Leere bis hin zu den legendären Verteidigern der Elfen-Heimat trefft ihr hier auf die Crème-de-la-Crème der NPCs aus World of Warcraft.

Von Xal’atath bis Lady Liadrin – Das sind die wichtigsten Figuren aus WoW Midnight

Damit ihr im Chaos der kommenden Gefechte nicht den Überblick verliert, haben wir für euch die sieben wichtigsten Schlüsselfiguren hier aufgelistet. Diese Charaktere müsst ihr kennen, wenn ihr in Quel’Thalas durchblicken wollt!

Die Vorbotin der Leere: Xal’atath

Die neue Oberschurkin ist zweifellos der Star der aktuellen WoW-Story. Dabei gibt es “sie” schon seit dem Addon Legio – ursprünglich kannte man sie nur als die “Klinge des Schwarzen Imperiums”, einen Artefakt-Dolch, den Schattenpriester damals nutzten.

Xal’atath ist im Grunde eine finstere Entität aus den frühen Tagen Azeroths, deren Ursprung weiterhin mysteriös bleibt. Manche Theorien besagen, sie sei der Überrest eines fünften Alten Gottes, der von seinen Geschwistern verschlungen wurde. Das würde zumindest einiges erklären…

In The War Within hatte sie ihre physische Form durch den Körper einer verstorbenen Leerenelfe dauerhaft manifestiert und agiert nun als die ausführende Hand der Leerenfürsten.

In Midnight scheint ihr schreckliches Ziel klar definiert: Die Korruption des Sonnenbrunnens.

Das Bindeglied: Arator der Erlöser

Der Paladin Arator ist für die Story von Midnight so wichtig wie kaum ein anderer NPC und ist obendrein ein lebendes Paradoxon: Er ist nämlich der Sohn von Turalyon, dem Champion des Lichts, und Alleria, der Meisterin der Leere. Er ist also ein Halbelf!

Jahrelang war er lediglich eine Randfigur, doch nun rückt seine Bestimmung ins Zentrum. Als Halbelf liegt ihm seine Verbindung zu Quel’Thalas im Blut, was ihn zum perfekten Vermittler zwischen der Allianz und den Bewohnern von Silbermond macht.

Sein Handlungsbogen in Midnight wird offenbar besonders düster, da er sich mit der radikalen Fraktion des Lichts – dem Scharlachroten Kreuzzug – auseinandersetzen muss.

Arator sucht nach einem Weg, die Leere in seiner Mutter zu akzeptieren, ohne seinen eigenen Glauben an das Heilige Licht zu verlieren. Er ist somit das emotionale Zentrum von Midnight und steht für die knifflige Frage, ob Licht und Leere koexistieren können oder sich zwangsweise gegenseitig vernichten müssen.

Die neue Verbündete: Orweyna

Orweyna ist das Gesicht der Haranir, einer neuen spielbaren verbündeten Spezies, die tief mit den Wurzeln der Weltseele verbunden ist. Sie ist jedoch keine Unbekannte für diejenigen, die The War Within gespielt haben. Dort tauchte sie bereits als “Wächterin der Wurzeln” auf.

In Midnight wird sie zur zentralen Brücke zwischen den Spielern und der neuen Fraktion der Harandar. Da sie eine fast schon instinktive Verbindung zum “Lied der Welt” hat, kann sie Disharmonien der Leere spüren, noch bevor sie sichtbar werden.

Die magische Instanz: Jaina Prachtmeer

Jaina ist zurück! Nachdem sie sich in den letzten Kapiteln etwas im Hintergrund hielt, ist sie in Midnight wieder an vorderster Front dabei. Auf den offiziellen Artworks sieht man sie oft an der Seite von Thrall oder Alleria, ein Zeichen dafür, dass die Allianz und die Horde hier als eine vereinte Front gegen die Leere agieren.

Als eine der mächtigsten Magierinnen Azeroths ist sie die Einzige, die das arkane Chaos zwischen Licht und Leere bändigen kann. Sie fungiert zudem als Mentorin und strategische Beraterin.

Die Getriebene: Alleria Windläufer

Alleria ist die erste Sterbliche, welche die Leere erfolgreich gezähmt hat, ohne ihren freien Willen und Verstand zu verlieren. Dieser Erfolg macht sie in Midnight zur wichtigsten Verteidigerin ihrer Heimat.

Als älteste der Windläufer-Schwestern kehrt sie nach Silbermond zurück, doch wird sie dort nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Für viele Blutelfen ist sie eine Verräterin, die eine gefährliche Macht in die heiligen Hallen bringt.

Ihre Rolle ist daher die einer tragischen Heldin: Sie muss genau die Macht einsetzen, die ihre Heimat bedroht, um ihre Familie und ihr Volk zu retten. Der psychologische Druck durch Xal’atath ist bei ihr am größten, da die Vorbotin der Leere genau weiß, welche Knöpfe sie bei Alleria drücken muss.

Ihr Kampf ist daher nicht nur der Krieg auf dem Schlachtfeld, sondern ein permanenter Widerstand gegen den Wahnsinn in ihrem eigenen Geist.

Der pragmatische Anführer: Lor’themar Theron

Als derzeitiger Lordregent von Quel’Thalas hat Lor’themar die schlimmsten Krisen seines Volkes erlebt. Darunter die Geißel-Invasion und der schreckliche Verrat seines Vorgängers Kael’thas.

In Midnight steht er allerdings vor seiner größten Herausforderung: Er muss die stolzen Blutelfen dazu bringen, Hilfe von der Allianz und sogar von potenziell gefährlichen Leeren-Nutzern wie Alleria anzunehmen, um das totale Auslöschen seines Volkes zu verhindern.

Lor’themar repräsentiert den politischen Konflikt in Midnight. Er ist kein strahlender Held, sondern ein Realist und Politiker, der weiß, dass Silbermond am Ende ist, wenn es sich der Außenwelt verschließt.

Die eiserne Entschlossenheit: Lady Liadrin

Als Anführerin der Blutritter ist Liadrin das militärische und religiöse Rückgrat der Blutelfen. Nachdem sie den Sonnenbrunnen einst mit Hilfe der Naaru gereinigt hat, sieht sie es nun als ihre heilige Pflicht an, diesen vor der Leere zu schützen.

Liadrin ist eine Fanatikerin im positiven Sinne: Ihr Glaube an das Licht ist unerschütterlich, was sie zur natürlichen Gegenspielerin von Xal’ataths Einflüsterungen macht. Das Konfliktpotenzial zu Alleria ist allerdings gewaltig!

All diese spannenden Figuren warten in Midnight schon darauf, sich maßgeblich in den Konflikt einzumischen. Wie ihre jeweilige Story ausgeht, erfahrt ihr dann, wenn am 3. März endlich Midnight erscheint!