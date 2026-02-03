Ihr habt die letzte WoW-Erweiterung The War Within verpasst? Das müsst ihr jetzt über die Story für Midnight wissen!

Was ist eigentlich, wenn man in WoW Midnight direkt einsteigen will, ohne die vorige Erweiterung gespielt zu haben? Keine Sorge, wir sagen euch, was ihr alles wissen müsst!

Am 3. März geht es in World of Warcraft mit der 11. Erweiterung “Midnight” weiter. Anders als bei den meisten früheren Addons steht WoW Midnight aber nicht für sich allein, sondern ist wiederum Teil einer Trilogie von drei Expansions, die zusammen die “Weltenseelen-Saga” bilden.

Ihr bekommt hier also eine zusammenhängende Gesamtstory, die der legendäre Designer Chris Metzen persönlich als den ultimativen Höhepunkt der ersten 20 Jahre WoW-Story angekündigt hat.

Wenn ihr jetzt also zu WoW Midnight einsteigt, springt ihr direkt in den spannenden Mittelteil. Denkt da einfach an Star Wars mit “The Empire Strikes Back”. Das Risiko für eure Helden ist höher, die Stimmung ist düsterer und die Action deutlich dichter.

Das stellt aber gerade Neueinsteiger und Wiederkehrer vor eine Herausforderung. So mancher von euch mag sich da fragen: “Rentiert sich das überhaupt, wenn ich den ersten Teil “The War Within” gar nicht gespielt habe?”

Müsst ihr jetzt also erst die “alte” Erweiterung zwangsweise durchackern, wo doch die verlockende neue Story vor der Tür steht?

Keineswegs, denn wir haben euch die wichtigsten Ereignisse, Story-Elemente und NPCs hier gesammelt und in den passenden Kontext gerückt. Dadurch könnt ihr so schnell und unkompliziert wie möglich in das neue Abenteuer von Midnight starten!

Was bisher geschah: Das Erbe von “The War Within”

Ihr braucht nicht einschlägige Wikis studieren oder stundenlang YouTube-Beiträge konsumieren, um wieder dabei zu sein. Hier findet ihr das Wichtigste, was ihr wissen müsst, um in WoW Midnight nicht wie ein Level-1-Lore-Noob dazustehen.

Mehr zum Thema WoW Midnight: Release, Raids, Early Access – Alles zur nächsten Erweiterung von Cortyn

Die Antagonistin: Xal’atath

Vergesst die früheren Schurken wie den Jailer oder Sargeras für einen Moment. Der neue große Bösewicht ist subtiler und spannender: Xal’atath, die Heroldin der Leere. Ja, das war mal der Geist in der Schattenpriester-Waffe in Legion. Jetzt ist sie im Körper einer Nachtelfe aktiv am Untergang der Welt beteiligt.

Das ist keine nette Nachtelfe, das ist ein uralter kosmischer Schrecken!

Sie hält wortwörtlich die Fäden in der Hand. In The War Within hat sie das Neruber-Königreich Azj-Kahet unter ihre Kontrolle gebracht. Damit wollte sie eine mächtige Armee aufstellen, um ihre finsteren Pläne voranzutreiben.

Zum Ende von The War Within hat sie dann die Helden der Allianz und Horde ausgetrickst und sich die Macht von Dimensius gesichert.

Der Ruf der Weltenseele

Zum Ende von Legion, der 6. Erweiterung von WoW, wurde im Finale vom gefallenen Titanen Sargeras ein gewaltiges Schwert tief in den Planeten Azeroth getrieben. Ziel war es, den darin schlummernden “Baby-Titanen” zu töten, um ihn vor dem Zugriff der Leere zu bewahren.

Endlich wird dieses riesige Schwert in Azeroth thematisiert!

Der Plan schlug zum Glück fehl, doch leider wurde das gewaltige Schwert im Planeten und der darin schlummernde Titan in den folgenden Erweiterungen kaum thematisiert. Doch jetzt, in der Weltenseelen-Saga, widmet sich Blizzard endlich diesem wortwörtlich “herausragenden” Thema.

Denn Azeroth selbst hat geschrien. Diese “Strahlende Stimme”, die viele Helden gehört haben, hat euch in den Untergrund von Khaz Algar geführt. Dort wurden Allianzen mit den Irdenen (steinernen Zwergen) geschmiedet und es gab erste Versuche, Xal’atath aufzuhalten.

Der Stand der Dinge

Ohne hier alles zu spoilern: Es wurden Schlachten geschlagen und gewonnen, aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Xal’atath ist nämlich entkommen und sie ist jetzt gefährlicher denn je.

Ihr Ziel hat sich dabei aber verlagert. Sie braucht gewaltige Energiequellen, um ihren dunklen Plan zu vollenden: nämlich den Titanen Azeroth in eine Kreatur der Leere zu verwandeln. Also ironischerweise genau das, was Sargeras in Legion um jeden Preis mit seiner drastischen Tat verhindern wollte.

Xal’atath hat also ein klares Ziel, sie braucht nur die nötige Macht dazu. Und wo findet man die meiste magische Energie auf Azeroth? Richtig, im Sonnenbrunnen!

WoW Midnight – Warum es episch wird

Wenn ihr jetzt denkt: “Uff, offenbar war man in The War Within wirklich viel unter der Erde, da ist es doch viel zu dunkel!” kann gleich mal aufatmen und die frische Luft genießen.

Die wunderschönen Elfenländer werden wohl nicht mehr lange in diesem Glanz erstrahlen, wenn die Leere siegt.

In World of Warcraft: Midnight kehrt ihr aus den muffigen Tiefen zurück an die Oberfläche. Und zwar an einen Ort, der für viele Spieler pure Nostalgie bedeutet: Quel’Thalas.

Die Rückkehr nach vielen Jahren

Die Silbermond-Region und der Immersangwald waren seit Burning Crusade (2007!) quasi eingefroren.Dort passierte kaum etwas und viele moderne Anpassungen, wie das Fliegen, kamen dort nie an.

In Midnight wird dieses Gebiet endlich wieder angegangen und sogar komplett neu aufgebaut. Es wird groß, es wird modernisiert und es wird das künftige Schlachtfeld zwischen dem Licht und der Leere darstellen.

Wenn ihr also schon immer gerne mal wieder die Elfenländer besuchen wolltet, ist Midnight der richtige Moment.

Der Angriff der Leere

Die gefürchtete Leere ist nun eine größere Bedrohung als je zuvor. Xal’atath will den Sonnenbrunnen korrumpieren, um das Licht in Azeroth für immer auszulöschen.

Schon die ersten Artworks zu Midnight zeigen klar den großen Kampf gegen die Leere.

Das bedeutet auch: Das Setting wird (noch) düsterer und bedrohlicher. Der Titel der Erweiterung, Midnight, ist also durchaus wörtlich zu nehmen. Es ist die dunkelste Stunde und der Wendepunkt inder Story um die Weltenseele von Azeroth.

Endlich: Player Housing!

Es ist kaum zu glauben, aber ein Feature, auf das Fans schon seit Jahren warten, kommt jetzt wirklich! Mit Midnight bekommt ihr echtes Player Housing. Holt euch also euer eigenes Domizil in Azeroth, das ihr frei dekorieren und gestalten könnt.

Lang ersehnt und endlich da: Das Housing in WoW!

Allein dafür muss man ja schon quasi sein Abo reaktivieren. Und wenn das Eigenheim bedroht ist, fällt die Motivation für den Kampf gegen die Leere gleich noch viel persönlicher aus!

Auf nach Azeroth!

Ihr müsst also The War Within nicht gespielt haben, um die Bedrohung in Midnight zu spüren und gegen sie zu kämpfen. Die Leere steht sozusagen vor der Haustür der Elfen, und wenn der Sonnenbrunnen fällt, fällt auch Azeroth. Freut euch auf einen epischen Kampf und eine Wende in der Trilogie um die Weltenseele.

Seht also zu, dass ihr bis zum Start von Midnight am 3. März 2026 eure Helden und eure Ausrüstung auf den neuesten Stand bringt und seid bereit, wenn es um nichts Geringeres als die Seele der Welt geht!