WoW Midnight: Hammerfall Bug – Gibt es eine Lösung?

Christos Tsogos
WoW Midnight: Hammerfall Bug – Gibt es eine Lösung?

In WoW Midnight werdet ihr bei der Quest „Der Weg des Sonnenläufers“ losgeschickt, um durch ein Portal nach Hammerfall zu reisen. Derzeit jedoch berichten viele User von einem Bug, denn das Portal erscheint nicht. Wie ihr den Bug trotzdem umgehen könnt, zeigen wir euch hier.

Wie kann ich den Bug umgehen? Für die Quest „Der Weg des Sonnenläufers“ muss Faol euch ein Portal nach Hammerfall öffnen, doch dieser hat keine Lust – die Quest scheint verbuggt zu sein. Es gibt aber trotzdem eine provisorische Lösung, um das Problem eventuell zu umgehen. Auf Reddit schreibt CreativeDisarrayInc Folgendes als Lösung:

  • Geht nach Dornogal
  • Nehmt das Arathi-Portal neben Faerin (befindet sich in der Nähe beim Flugmeister)
    • Sollte das Portal nicht aktiv sein müsst ihr seine Quest annehmen
  • Fliegt zu den ungefähren Koordinaten von 67.07 / 40.39 und landet
  • Der Ort wird dann von Hammerfall zum Arathihochland umbenannt
  • Lauft den Weg nun in Richtung zu Hammerfall, damit die Quest fortgeführt wird

Mit diesem Trick sollte die Quest trotzdem fortgeführt werden, auch wenn der Bug derzeit noch besteht. Immerhin berichtet der Spieler mit dem Problem, triforce711, dass er nun die Story weiterverfolgen konnte.

Was sollte ich tun? Das Problem scheint noch zu bestehen. In diesem Falle solltet ihr den Bug über die Meldefunktion von World of Warcraft melden, damit Blizzard das Problem schnell beheben kann. Einige weitere Spieler haben die klassischen Notlösungen ausprobiert wie:

  • das erneute Einloggen des Charakters
  • der Wechsel in eine andere Erweiterung
  • die Aufgabe der Quest und das erneute Einsammeln davon

Leider haben diese Optionen nicht zur Lösung beigetragen. Solltet ihr einen weiteren und etwas leichteren Trick gefunden haben, wie man das Problem beheben kann, könnt ihr diesen gerne in den Kommentaren teilen. Mehr zu World of Warcraft Midnight findet ihr zudem hier: Ein 10 Jahre altes Item aus WoW ist so stark, dass ich es noch in Midnight benutze

Quelle(n): reddit.com
