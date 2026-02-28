Noch nie WoW gespielt? 3 Gründe, warum das neue Addon der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg ist!

Jetzt mal ehrlich: Jedes Mal, wenn eine neue WoW-Erweiterung kommt, passiert doch das Gleiche. Ihr seht den neuen Trailer, die epische Musik und die genialen, Blizzard-typischen Cinematics und ihr denkt euch: „Eigentlich sieht das verdammt geil aus. Das müsste ich doch endlich auch mal spielen!“

Doch dann ist da immer die leise Stimme des Zweifels im Hinterkopf: „Vergiss es! Dafür bist du 20 Jahre zu spät dran. Da blickst du doch sowieso nicht mehr durch!“

Vergesst diese Stimme gleich wieder- denn sie lügt!

Mit der neuen Erweiterung Midnight bringt Blizzard tiefgreifende Veränderungen ins Spiel . Ihr müsst keine dicken Enzyklopädien wälzen oder jahrelang gelevelt haben, um in der ersten Reihe mitzuspielen.

Azeroth steht vor einer neuen Ära, und das Beste daran ist: Die Welt wartet nicht nur auf die Veteranen von früher, sie wartet auch auf euch! Werft eure Vorurteile über Bord und lasst euch hier zeigen, wie ihr auch mit der mittlerweile 11. Erweiterung von WoW noch entspanntneu einsteigen könnt!

Darum lohnt sich gerade jetzt der Einstieg in World of Warcraft!

Wie man auch nach über 20 Jahren WoW-Gesichte noch neu einsteigen und Spaß in Azeroth haben kann, zeigen wir euch hier!

Der Express-Start – In Rekordzeit an die Front

Vergesst die längst überholte Annahme, dass man erstmal wochenlang leveln und grinden muss, um fit fürs nächste Addon zu sein.

Dank eines extrem beschleunigten Level-Prozesses und aufgepeppter Tutorial-Gebiete werdet ihr schnell und einfach durch die Levelphase geleitet und seid so flott im Endgame und dort, wo die Action in Midnight erst richtig losgeht. Blizzard hat die Einstiegshürde so sorgsam poliert, dass ihr euch sofort wie ein Held fühlt, statt wie ein Nachzügler, der zu spät zur großen Party kommt.

Für die Story wichtige NPCs lernt ihr auf jeden Fall rechtzeitig kennen.

Das gelingt zum einen durch einen Charakterboost direkt auf Level 80. Und da die Entwickler ohnehin viele Talente und Skills angepasst haben, habt ihr keinen Nachteil gegenüber erfahrenen Spielern, die lediglich zurückkehren. Auch die starten quasi “frisch”.

Obendrein braucht ihr auch nicht sämtliche alten Gebiete durchackern. Das ist zwar auf Wunsch ausdrücklich möglich, aber der schnelle Start beginnt im vorletzten Addon Dragonflight, führt dann im Schnelldurchlauf zu War Within und dann gleich in die heiße Phase der Story nach Quel’Thalas und Midnight!

Eine neue Saga ohne massenhaft Lore-Ballast

Ja, Midnight ist der Mittelteil einer Trilogie um die “Weltenseele” Azeroths. Doch dazu müsst ihr nicht WoW-Experte mit Master-Abschluss sein!

Xal’atath und die Leere greifen nach dem Sonnenbrunnen der Blutelfen. Dieser epische Konflikt ist eine völlig neue Story, in die man schnell hineinwächst.

Klar, die Welt hat nach wie vor eine umfangreiche Geschichte, aber für das, was jetzt in Quel’Thalas passiert, braucht ihr nicht jedes Detail aus den vorigen 10 Addons zu wissen. Die Story ist vielmehr so inszeniert, dass ihr ganz natürlich hineingezogen werdet.

Ihr seid also definitiv nicht der Typ, der 20 Jahre zu spät zur Party kommt, sondern der lang erwartete Gast, der pünktlich zum vorläufigen Höhepunkt der Story erscheint. Die alten Legenden und Helden sind zwar da, aber die Geschichte, die jetzt geschrieben wird, ist eure eigene!

Flexibilität statt Fulltime-Job

Räumen wir hier gleich mit noch einem Vorurteil auf: “MMORPGs wie WoW fressen doch dein ganzes Privatleben auf!”

Das trifft nicht (mehr) zu, denn Midnight ist so einsteiger- und feierabendfreundlich konzipiert wie nie zuvor. Dank Features wie den „Tiefen“ (Delves) könnt ihr epische Abenteuer auch alleine oder mit nur ein paar wenigen Freunden erleben – und zwar, wann immer ihr wollt. Ihr braucht also nicht einer großen Gilde beitreten und dadurch eine Menge Verpflichtungen eingehen. Einfach ein Spiel starten und loslegen!

Alle Spielinhalte, wie auch das neue Housing, lassen sich bequem und zeitfreundlich absolvieren.

Ihr bekommt obendrein Top-Ausrüstung, ohne euch ewig durch die immer gleichen Instanzen zu grinden. Ob ihr nur 30 Minuten Zeit nach Feierabend habt oder doch eine ganze Nacht durchzocken wollt: Das Spiel passt sich eurem Leben an, nicht umgekehrt.

All diese Features zeigen, dass man auch nach über 20 Jahren noch in World of Warcraft einsteigen und all die spannenden Features und Story-Wendungen der aktuellen Erweiterung Midnight erleben kann. Holt euch also das Spiel jetzt und seid dabei, wenn es am 3. März losgeht!