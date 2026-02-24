WoW Midnight: Zwischen Licht und Leere – Wie das Schicksal der Blutelfen über die Zukunft von ganz Azeroth entscheidet

Die Blutelfen sind ein hart gebeuteltes Volk von Azeroth. Erst wurde ihre wunderschöne Heimat von den abscheulichen Horden der Untoten verwüstet, dann verloren sie die Quelle ihrer Magie und erlebten den bitteren Verrat ihres Anführers. Am Ende mussten sie sich gar als Zweckallianz der Horde anschließen, was sie stets zu Außenseitern dieser Fraktion machte.

Die Blutelfen haben also mehr verloren als fast jedes andere Volk: ihre Heimat, ihre Macht und fast ihre gesamte Existenz. Doch aus der Asche des Falls und dem Verrat von Prinz Kael’thas ist etwas Neues erwachsen: ein Volk, das all den Schmerz in pure Entschlossenheit und Machtstreben verwandelt hat.

Allerdings spielten die Blutelfen zuletzt kaum eine Rolle in der großen Story von WoW und lange Zeit war es in den malerischen Wäldern von Quel’Thalas ruhig, während es an anderen Fronten gegen die Brennende Legion oder leibhaftige Titanen ging.

Doch mit WoW: Midnight kehrt ihr endlich zurück ins Land der Blutelfen. Aber täuscht euch nicht: Das wird kein gemütlicher Nostalgie-Trip mit lauschigen Waldspaziergängen und Debatten über korrekte Magieanwendung.

Denn der Sonnenbrunnen, die mystische Quelle der Macht der Elfen, ist schon wieder das Ziel einer finsteren Macht. Doch dieses Mal sind es nicht schlurfende Untote! Die sind geradezu lächerlich im Vergleich zu einer neuen Bedrohung.

Die Blutelfen stehen dieses Mal vor ihrer ultimativen Prüfung. Wenn Silbermond fällt, fällt auch das Licht, das Azeroth selbst zusammenhält.

Mehr zum Thema WoW Midnight im Story-Deep-Dive: Gegen die Leere kann selbst die Brennende Legion einpacken – aber warum eigentlich? -Anzeige-

Die tragische Geschichte der Sin’dorei und wie es mit ihnen weitergeht

Die Blutelfen (Sin’dorei) sind nicht einfach nur ein weiteres Volk in der Horde. Ihre von Tragik und neuer Hoffnung sowie Entschlossenheit geprägte Leidensgeschichte ist nicht nur faszinierend, sondern stellt auch einen wichtigen Teil der Handlung von Midnight dar.

Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zur Vergangenheit der Blutelfen und welche wichtige Rolle sie in Midnight spielen werden.

Unter der Herrschaft von Prinz Kael’thas wurde ein besonders finsteres Kapitel in der Geschichte der Blutelfen geschrieben.

Von der Asche zur Erneuerung: Ein Volk, gezeichnet durch Schicksalsschläge

Wer von euch das legendäre Warcraft 3 gespielt hat, weiß. wo die Wurzel allen Leids der Blutelfen liegt, für alle anderen hier die Zusammenfassung:

Der jüngst zum Champion der Untoten gewordene Prinz Arthas verwüstete einst das Reich der Hochelfen (sie hießen die Blutelfen damals). Am Ende seines Feldzugs verdarb er den Sonnenbrunnen, um den Lich Kael’thuzad wiederzubeleben und machte obendrein die tapfere Waldläufer-Generalin Sylvanas Windläufer zu einer hasserfüllten Banshee. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Eigentlich hätte dieser traumatische Verlust von Heimat und magischer Macht das Ende der Hochelfen bedeuten sollen, doch es kam anders. Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Magie zu schöpfen, wurden aus den Hochelfen die Sin’dorei, die Kinder des Blutes. Oder einfach “Blutelfen”.

Nicht eure netten Spitzohren von Nebenan: Blutelfen haben viel Leid erfahren und haben keine Toleranz für Schwäche!

Im Laufe ihrer weiteren Geschichte erkämpften sich diese “neuen” Elfen mühsam zurück, was sie verloren hatten. Sie schlossen sich (auch aus Mangel an Alternativen) ausgerechnet der Horde an, bekämpften ihre Magiesucht und überwanden sogar einen weiteren Schicksalsschlag: den Verrat ihres Oberhaupts Kael’thas!

Und dann wurde es tatsächlich besser! Denn durch das selbstlose Opfer des göttlichen Wesens M’uru und das Licht der Naaru wurde der verloren geglaubte Sonnenbrunnen schließlich doch noch gereinigt.

Das Schicksal meinte es endlich gut mit den Blutelfen; sie konnten ihre geschundene Zivilisation wieder aufbauen und ihr Reich erneut zu einem Ort der Wunder machen.

Die Schatten ziehen auf: Warum der Sonnenbrunnen in Midnight das Ziel ist

In den letzten Jahren war bei den Blutelfen nicht viel los, im Guten wie im Schlechten. Und so mancher Fan dieses Volkes fragte sich, wann es denn endlich weitergeht oder ob die Blutelfen gar vergessen wurden?

Keineswegs, denn mit Midnight rückt der Fokus wieder starkauf die Wälder der Blutelfen und besonders auf den wiederauferstandenen Quell ihrer Macht: den Sonnenbrunnen!

Aber warum? Was wollen immer alle mit diesem ollen Brunnen? Ganz einfach, der Sonnenbrunnen ist nicht nur ein wildromantisches Dekorationsobjekt, sondern eine Quelle unermesslicher Macht! Es ist ein regelrechtes Leuchtfeuer, das die Finsternis anzieht wie das Licht die Motten. In diesem Fall sehr, sehr gefährliche Motten!

Im Kampf gegen die Leere gibt es keine Alternativen. Eine Niederlage wäre der endgültige Untergang.

Denn die Streitkräfte der Leere, der wortwörtlichen Antithese des Lichts, marschieren auf Silbermond zu. Die mysteriöse Heroldin Xal’atath versucht nichts Minderes, als das Herz von Quel’Thalas erneut zu korrumpieren. Und dieses Mal wäre der Verlust des Brunnens weitaus schlimmer, als “nur” die Wiedererweckung eines alten Lichfürsten!

Wenn der Sonnenbrunnen dieses Mal fällt, würde die Leere endlich einen Ankerpunkt in Azeroth gewinnen. Und das wiederum würde das Ende für alles bedeuten, was ihr auf Azeroth kennt und liebt.

Die Blutelfen stehen also nicht nur für ihre mühsam wiedergewonnene Heimat an der Front, sie sind tatsächlich die letzte Verteidigungslinie gegen die drohende Vernichtung der gesamten Welt!

Seid also dabei, wenn am 3. März 2026 Midnight erscheint und die große Schlacht um den Sonnenbrunnen von euren Helden den ultimativen Einsatz fordert!