WoW-Spieler hat Tipp, der euch viel Speicherplatz bringt – „Bei mir wurden 170 GB aufgeräumt, das ist verrückt“

Durch die verschiedenen Versionen von World of Warcraft, die regelmäßig Updates erhalten, sammelt sich einiges an Datenmüll auf eurer Festplatte oder SSD an. Es wird Zeit für einen Frühjahrsputz!

Was ist das für Datenmüll? Der WoW-Spieler Dorovon erklärt das Problem in diesem Post auf Reddit: Jedes Mal, wenn es für eine der Versionen von World of Warcraft einen neuen Build gibt, generiert das Battle.net neue Archivgruppen-Indexdateien, ohne dabei die nicht mehr benötigten Dateien älterer Versionen zu entfernen.

Aufgrund der mittlerweile recht großen Zahl an WoW-Versionen, die regelmäßig aktualisiert werden, entstehen so im Laufe der Zeit regelrechte Datenberge, die man eigentlich nicht benötigt, um WoW spielen zu können. So kann beispielsweise der „indices“-Ordner, der nach einer Neuinstallation des Spiels um die 250 MB groß sein sollte, auf 50 GB oder mehr anwachsen.

Welchen Tipp gibt der Spieler? Dorovon erklärt, dass man regelmäßig im Battlenet-Installationsverzeichnis vorbeischauen sollte, um dort unter „.battle.net“ die Ordner „indices“ und „config“ zu löschen. Wer sich unsicher ist, kopiert sich die beiden Ordner vorher einfach als Sicherheitskopie woanders hin. Schließt vor dem Löschen unbedingt WoW und das Battle.net.

Beim nächsten Start vom Battle.net legt der Launcher dann die beiden Ordner neu an und lädt für diese die in jedem Fall benötigten Dateien neu herunter – die umfassen weniger als 150 MB, der Download sollte also schnell gehen.

Willkommener Frühjahrsputz für den PC

Was bringt der Tipp in der Praxis? Viele WoW-Spieler haben den Tipp von Dorovon bereits beherzigt und berichten davon, wie viel Speicherplatz sie durch den Frühjahrsputz gewinnen konnten.

AnnualSkirt9921 schreibt auf Reddit: „Tatsächlich kam ich sogar auf 344 GB, nicht MB, sondern GIGs an Logdateien … zurückdatiert auf Shadowlands.“

Dadpurple freut sich auf Reddit ebenfalls über viel freien Speicherplatz: „Bei mir wurden 170 GB aufgeräumt, das ist verrückt.“

Auch bei scud121 kommt der Tipp sehr gut an (via Reddit): „180 GB an Dateien entfernt. Meine Laufwerke danken dir.“

MarkBonker ist auf Reddit happy, dass der Tipp auch Classic-Spielern hilft: „96,8 GB (Cata Classic Player). Danke für den Tipp!“

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs aus Berichten von glücklichen WoW-Spielern, die durch den Tipp einiges an Platz auf ihrer Festplatte oder SSD freischaufeln konnten. Kein Wunder also, dass der Post bereits auf mehr als 2.100 Upvotes und mehr als 200 Kommentare kommt. Apropos regelmäßige Updates für WoW: Patch 11.1.5 ist heute live gegangen – hier geht’s zur Übersichtsseite und den offiziellen Patch Notes.