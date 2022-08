WoW: Heute ist der letzte Tag, an dem ihr „Burning Crusade Classic“ spielen könnt

Die Zeiten von Burning Crusade sind ein weiteres Mal vorbei. Heute endet eine Ära in World of Warcraft Classic – und eine neue beginnt.

Für wen „The Burning Crusade Classic“ die Offenbarung war, der trauert sicher gerade in den letzten Stunden dieser Erweiterung hinterher. Denn das Zeitalter von BC Classic ist so gut wie abgelaufen, denn schon in wenigen Stunden startet WoW Classic in die nächste Ära – die von Wrath of the Lich King.

Was passiert in WoW Classic? In der kommenden Nacht von 30. August auf den 31. August wird der große Pre-Patch 3.0 für World of Warcraft Classic auf die bisherigen „The Burning Crusade Classic“-Realms aufgespielt. Damit treten alle Realms offiziell in die WotLK-Ära ein und erhalten die ganzen systematischen Neuerungen, die mit der 2. Erweiterung kamen – wie etwa das Erfolgssystem oder die überarbeiteten Talente.

Kann man dann kein „Burning Crusade“ mehr spielen? Richtig. Mit dem anstehenden Launch von WotLK Classic haben die BC-Realms ausgedient und gehen nahtlos in die nächste Erweiterung über. Wer sich nur für Burning Crusade interessiert, der hat dann Pech gehabt.

Arthas wartet schon auf dem Frostthron.

Die Inhalte können natürlich auch weiterhin auf den WotLK-Realms gespielt werden, allerdings dürften die Raids und andere Inhalte so gut wie keine Relevanz mehr für das Endgame haben.

Was steht noch so an? In den kommenden Tagen geht es dann erst richtig los mit Wrath of the Lich King Classic los. Ein paar Tage haben alle Zeit, um sich mit den Überarbeitungen und dem Todesritter anzufreunden, bevor es dann schon bald mit der legendären Zombie-Invasion geht. Der genaue Terminplan sieht für die europäischen Realms wie folgt aus:

31. August: Der Pre-Patch wird veröffentlicht.

Der Pre-Patch wird veröffentlicht. 6. – 13. September: Die Zombie-Seuche grassiert in Azeroth und verbreitet Chaos. Einstigen Helden können zu Zombies werden und die ganze Welt infizieren.

Die Zombie-Seuche grassiert in Azeroth und verbreitet Chaos. Einstigen Helden können zu Zombies werden und die ganze Welt infizieren. 13. – 26. September: Die Geißel-Invasionen mit den Nekropolen finden überall auf der Welt statt. Dort winken besonders mächtige Belohnungen, die den Start in die neue Erweiterung erleichtern werden.

Die Geißel-Invasionen mit den Nekropolen finden überall auf der Welt statt. Dort winken besonders mächtige Belohnungen, die den Start in die neue Erweiterung erleichtern werden. 27. September: Wrath of the Lich King Classic wird um Mitternacht offiziell veröffentlicht.

Wrath of the Lich King Classic wird um Mitternacht offiziell veröffentlicht. 5. Oktober: Die Arena-Saison 5, die erste Saison von WotLK Classic, startet.

Die Arena-Saison 5, die erste Saison von WotLK Classic, startet. 7. Oktober: Die ersten 3 Raids öffnen, also Naxxramas, das Auge der Ewigkeit und das Obsidiansanktum.

Freut ihr euch schon auf Wrath of the Lich King Classic? Oder hättet ihr gerne noch etwas länger in der Nostalgie von The Burning Crusade geschwelgt?