WoW geht jetzt gegen Geisterserver vor, will Realms wieder füllen

In World of Warcraft ist die Population der Realms nicht unbedingt ausgeglichen. Das will Blizzard nun ändern und mehr Realms miteinander verbinden.

Wer in der World of Warcraft unterwegs ist, der hat je nach ausgewähltem Realm ein ganz unterschiedliches Spielerlebnis. Während man auf einigen Realms alle paar Meter einen anderen Spieler trifft und gemeinsam auf Abenteuer gehen kann, herrscht auf anderen Realms gähnende Leere und oft ist man ganz allein in der Pampa unterwegs. Das will Blizzard jetzt beheben und hat vor, Realms miteinander zu verbinden.

Werden die Realms dann „zusammengelegt“? Nein, jeder Realm existiert auch weiterhin als eigene Einheit. Niemand verliert seinen Realm-Namen oder etwas, das damit in Verbindung steht. Es wird lediglich der Pool an Cross-Realm-Kombinationen vergrößert. Somit werdet ihr mehr Spieler von anderen Realms sehen, die dann mit eurem Realm verbunden sind. Ihr teilt euch also eine Spielwelt, behaltet aber die Server-Identität. Das soll die Spielerzahl auf ein gesundes Maß anheben.

Neue Leute und mehr Spieler – frische Verbindungen sollen dabei helfen.

Wie läuft das ab? In den kommenden Monaten will Blizzard während der wöchentlichen Wartungsarbeiten gelegentlich neue Realms miteinander verbinden. Der Prozess wird „2-3 Monate“ andauern und erst dann beendet sein, wenn „alle Realms mit niedrigerer Population an Realms geknüpft sind, die eine bedeutend größere Population haben“.

Welche Realms genau davon betroffen sind, will Blizzard immer im Vorfeld angeben, damit sich alle Spieler darauf vorbereiten können.

Zum Start der nächsten Erweiterung Shadowlands dürften dann alle Spieler in gut gefüllten Gebieten unterwegs sein.

Was bedeuten die Verbindungen?

Gibt es auch Nachteile? Ja, die gibt es. Wer gerne die Ruhe eines etwas leereren Realms genießt, der hat natürlich ein paar Nachteile. Manch ein Mount- oder Petsammler, der gerne Rare-Mobs jagt, wird künftig mehr Konkurrenz haben. Das gleiche gilt für begrenzte Handwerksmaterialien, wie etwa Kräuter oder Erze. Hier könnte mehr Konkurrenz zu einer Verschlechterung der persönlichen Situation führen.

RP-Realms mögen ihre Abgeschiedenheit – hoffentlich bleibt die erhalten.

Gleichsam machen sich die Rollenspieler sorgen, dass ihre Realms womöglich mit Nicht-Rollenspiel-Realms verbunden werden. Eine Aussage von Blizzard gibt es dazu allerdings noch nicht.

Auch einige Fans des Kriegsmodus dürften sich ärgern – denn auf manchen Realms fühlt sich der Kriegsmodus wie Cheaten an.

Freut ihr euch darauf, dass Realms weitere Verbindungen bekommen und ihr mehr Spieler sehen werdet? Oder mochtet ihr vielleicht sogar euren recht „ruhigen“ Realm?