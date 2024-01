World of Warcraft hat geholfen, ein 16-jähriges Mädchen zu retten

Der Fall eines verschwundenen 16-jährigen Mädchens aus den USA ist ein mahnendes Beispiel für Kontakte im Internet, der aber auch durch World of Warcraft aufgeklärt werden konnte.

In World of Warcraft finden viele Spielerinnen und Spieler gute Freunde für das ganze Leben. Doch nicht alle Kontakte sind immer so gut, wie es auf den ersten Blick den Anschein macht. Jetzt half das Spiel dabei, den Fall eines verschwundenen Mädchens aufzuklären. Denn sie hatte sich im Spiel eingeloggt, während sie viele Hundert Kilometer bei einem 31-jährigen Mann untergekommen war.

Was ist vorgefallen? Ein 16-jähriges Mädchen aus Ohio war kurz nach Weihnachten als vermisst gemeldet worden. Das Mädchen konnte viele hunderte Kilometer entfernt im US-Bundesstaat Florida ausfindig gemacht werden, wo sie sich im Haus eines 31-jährigen Mannes aufhielt. Ausfindig gemacht wurde das Mädchen aufgrund ihres Accounts in World of Warcraft (via huffpost.com).

Wie hat WoW dabei geholfen? Die Ermittler hatten den Aufenthaltsort des Mädchens durch World of Warcraft erfahren. Denn sie hatte sich bei dem Mann, bei dem sie untergekommen war, in Blizzards MMORPG eingeloggt. Laut den Entwicklern waren diese so in der Lage, die Adresse ausfindig machen.

Was geschah bei der Festnahme? Als die Ermittler an der Tür des Mannes klingelten, stritt dieser zuerst ab, das Mädchen zu kennen, führte sie dann aber doch zur Tür. Die junge Frau wurde von den Beamten als „frustriert, aber kooperativ“ beschrieben.

Durch die Festnahme ergaben sich weitere Informationen zur Beziehung zwischen dem 31-Jährigen und dem Mädchen. Während seiner Vernehmung bestätige der Mann, dass er mit dem Mädchen eine „romantische Beziehung“ haben würde. Er habe das Alter des Mädchens gewusst und den Plan gehabt, sie bei sich zu verstecken und sie später „zu seiner Frau zu machen“.

Der Kontakt zwischen ihm und dem Mädchen sei durch die Chat-Software Discord zustande gekommen und hätte sich vornehmlich dort abgespielt. Die beiden haben sich gegenseitig WoW-bezogene Kosenamen gegeben, wie „My Hot Tier DH Tank“ („Mein heißklassiger Dämonenjäger-Tank“) oder „little Wolf“. Mehrere Nachrichten der beiden wären “romantischer Natur” gewesen.

Am 27. Dezember sei der Mann zu dem Mädchen gefahren und haben sie abgeholt.

Die Beamten stellten außerdem einige Blutergüsse im Nacken des Mannes fest. Dabei handelt es sich wohl um „Knutschflecke“, die von dem Mädchen stammen, was sie bestätigt habe.

Die Beamten stellten außerdem fest, dass das „offen sexuelle Verhalten“ kein „normales Verhalten“ zwischen einem Kind und einem Erwachsenen sei.

Was wird dem Mann nun vorgeworfen? Der Mann muss sich nun in Hinblick auf 3 Anschuldigungen vor Gericht verantworten:

Sexuelle Aktivitäten mit einer minderjährigen Person

Eingriff in das Sorgerecht

Zufluchtsgewährung einer unverheirateten, minderjährigen Person

Während die ersten beiden Punkte selbsterklärend sind, handelt es sich bei dem dritten Punkt um ein Gesetz, das so oder ähnlich in vielen Ländern vorkommt. In Florida ist es illegal, einer minderjährigen, unverheirateten Person länger als 24 Stunden Obdach zu gewähren, ohne umgehend die Sorgeberechtigten oder zuständige Behörden zu informieren.