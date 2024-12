WoW-Spieler findet perfekte Lösung, um Warteschlangen für Dungeons zu minimieren – die Community liebt es

Wer in World of Warcraft lange Warteschlangen für Dungeons vermeiden möchte, muss eigentlich nur eine „Kleinigkeit“ zu Hause schaffen. Ein WoW-Spieler macht es vor und die Community ist begeistert.

Was ist das für eine Lösung? Der WoW-Spieler Infinite_Wind1425 hat auf Reddit ein Bild hochgeladen, das zwei Laptop-Geräte zeigt, auf denen World of Warcraft läuft. Seine Story dazu: Er hat seine Partnerin dazu gebracht, mit WoW anzufangen, und jetzt ist sie so begeistert von dem MMORPG, dass die beiden abends gemeinsam mit viel Spaß Azeroth unsicher machen.

Da er einen Schutz-Paladin und sie eine Disziplin-Priesterin spielt, kann das Paar die beiden wichtigsten Rollen jeder Dungeon-Gruppe abdecken: Tank und Heiler. Lange Wartezeiten für die Dungeon-Anmeldung gehören damit der Vergangenheit an, da sich drei Schadensexperten meist sehr schnell finden lassen.

Hach ja, der originale Cinematic-Trailer von Vanilla-WoW … Nostalgie pur:

„Ehrlich, das ist der richtige Weg“

Wie reagiert die Community auf die Story? Mehr als 2.600 Upvotes und 165 Kommentare hat der Post bereits angesammelt. Viele Spieler feiern es, dass die beiden nun gemeinsam WoW spielen. Manch einer erinnert sich nur zu gern an eine vergleichbare Erfahrung zurück.

Myster_Hydra kennt das (via Reddit): „So haben mein Mann und ich angefangen zu spielen. Er war ein Schutz-Paladin und ich Disc-Priesterin. 11 Jahre später bin ich jetzt ein Schutz-Pally und er ein Feuermagier. Und wir sind in den letzten 5 Jahren zur Allianz gewechselt.“

DouceCanoe erinnert sich auf Reddit: „Das haben mein Bruder und ich damals in Dragonflight gemacht, als wir M+ ausprobiert haben. Ich tankte (Blut-DK), er heilte (Heilig-Paladin). Aber irgendwann mussten wir aufhören, Schlüssel über +4 zu machen, weil sich herausstellte, dass mein Bruder einfach nicht heilen kann … lmao.“

shipshaper88 findet es toll (via Reddit): „Ehrlich, das ist der richtige Weg“

Repulsive-Tradition3 freut sich (via Reddit): „Haha. Ich habe meinen Ehemann beim Spielen von WoW kennengelernt. Wir heilen und tanken ausschließlich füreinander. Es ist schön, schnelle Warteschlangen zu haben, der absolut beste Weg, es zu tun.“

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz erinnert sich: So fasziniert ich im Frühjahr 2005 von World of Warcraft war (krass, wie riesig die Welt ist, überall sind andere Spieler!), so früh hätte ich mein WoW-Abenteuer fast beendet. Weil ich mit meinem Krieger-Tauren anfangs solo unterwegs war, hat sich Vanilla-WoW spätestens ab Level 30 unfassbar zäh und öde angefühlt.

Zum Glück schlug mir ein befreundetes Pärchen vor, auf einem anderen Server noch einmal neu anzufangen, um dort gemeinsam auf Stufe 60 zu leveln. Also brachte ich an einem Wochenende meinen PC mit und wir starteten: Sascha übernahm mit seinem Krieger die Tank-Rolle, Antje heilte mit ihrer Priesterin und ich piekste mit den Dolchen meines Glatzkopf-Schurken Löcher in die Rücken der Gegner.

Die Spielerfahrung drehte sich dadurch um 180 Grad. Das Pacing war beim Questen plötzlich viel besser. Regenerationspausen gab es nicht mehr. Zwei weitere Mitspieler für Dungeons fanden wir quasi sofort. Und nebenbei quatschten wir über Gott und die Welt.

Hier ein aaaalter Screenshot aus unserem ersten Uldaman-Trip in Vanilla-WoW.

Das war der Anfang der intensivsten und aufregendsten Phase meiner Gaming-„Karriere“. Wir spielten ab da die nächsten Jahre fast täglich zusammen, rockten die Level-Phase sowie das Endgame bis zum Ende von WotLK. Und wurden Teil einer großartigen Gemeinschaft, aus der diverse Freundschaften und Beziehungen entstanden sind, die bis heute anhalten. Was war das eine geile Zeit!

Womit verbindet ihr eure schönste Phase in World of Warcraft oder einem anderen MMORPG? Verratet es in den Kommentaren! Mehr launige Anekdoten unseres MeinMMO-Redakteurs findet ihr hier: Vor MeinMMO – Als das Geld knapp war, schrieb ich Geschichten über schlüpfrige Superhelden