WoW Dragonflight: Vorfreude im Stream mit Livepodcast & Pre-Patch

Bald startet das neue WoW-Addon Dragonflight. Zur optimalen Vorbereitung veranstalten wir unser Live-Event WoW Dragonflight: The Prelude.

Um was geht es? Bald erscheint das neue Addon Dragonflight für World of Warcraft und bringt massig neuen Content in Blizzards MMORPG. Freut euch auf neue Drachenwesen, eine neue Flugmechanik, überarbeitete Systeme und eine Insel voller Geheimnisse.

Damit ihr euch ein Bild von den Neuerungen machen könnt, haben wir ein großes Live-Stream-Event geplant. Darin werden unsere Hosts mit Gästen einen Live-Podcast abhalten und später zusammen mit bekannten Streamern die neue Rufer-Klasse der Dracthyr ausprobieren.

So läuft WoW: Dragonflight – The Prelude

Wann und wo findet das Event statt? Am 16. November 2022 um 18 Uhr geht es hier auf unserem Twitch-Kanal “MAX – Monsters & Explosions” mit dem großen Event live los.

Wer ist dabei und wie ist der Ablauf? Unser Host für das große Event ist Jules. Der spricht von 18 bis 19:30 Uhr im Livepodcast zusammen mit Micha und den Profis Scripe und Meeres von Echo-Esports über WoW. Echo ist eine professionelle WoW-Spielervereinigung, die sich sehr gut im Spiel auskennt. Themen werden unter anderem das Rennen um den “World-First” und generell alles über den Raid-Alltag einer Profi-Gilde sein.

Ab 19:30 holt Jules dann die beiden Streamer Metaschi12 und Kimuh in den Stream. Die drei sprechen über World of Warcraft und das bevorstehende Addon. Danach stürzen sie sich in die Welt des Dragonflight-Pre-Patch, wo seit neuestem die Dracthyr-Rufer spielbar sind.

Außerdem werden Jules und seine Gäste euch über alles informieren, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen (Wieder)Einstieg in World of Warcraft mit Dragonflight plant.

So viel zum Live-Event zu World of Warcraft: Dragonflight. Wenn ihr neu einsteigen wollt oder nach langer Abwesenheit nach Azeroth zurückkehren wollt, dann schaut euch doch mal die bisher vergangene Story von WoW in unseren Artikel dazu an.