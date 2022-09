Um was geht es? Wrath of the Lich King für World of Warcraft Classic kommt am 27. September 2022 auf die Server. Die erste Version der Erweiterung kam bereits 2008 heraus und viele Spieler von damals erinnern sich auch heute noch mit wohligen Nostalgiegefühlen an die Erlebnisse aus der guten alten Zeit.

Um diese alten Wonnegefühle wieder aufleben zu lassen, haben wir ein großes Live-Stream-Event geplant. Darin werden unsere Hosts mit Gästen über die Erlebnisse von damals sprechen und die Vorfreude auf den Release von Wrath of the Lich King Classic noch mehr anheizen.

So läuft der WoW-Day: The Prelude

Wann und wo findet das Event statt? Am 20. September 2022 um 19 Uhr geht es hier auf unserem Twitch-Kanal “MAX – Monsters & Explosions” mit dem großen Spaß live los.

Wer ist dabei und wie ist der Ablauf? Unser Host für das große Event ist Jules, der euch durch den Abend führen wird. Dazu kommen dann noch die Streamer Unge und Metaschi12, die sich zum gemeinsamen Talk treffen. Die drei sprechen dann über den Zauber von Wrath of the Lich King und schwelgen in nostalgischen Erinnerungen.

Doch damit nicht genug. Im Anschluss wird es einen weiteren Live-Podcast geben. Unter der Ägide von Michael Graf als Host geht die Show dann weiter. Mit dabei sind erneut Jules sowie die WoW-Profis Nnoggie und Scripe von Echo-Esports. Das ist eine professionelle WoW-Spielervereinigung, die sich top im Spiel auskennt. Es stehen also starke Experten für World of Warcraft am Start. Im Podcast geht es dann vor allem darum, warum Arthas so ein wunderbarer Schurke ist.

Und ihr könnt auch etwas gewinnen: teilt mit dem Hashtag #WoWDay eure schönste Erinnerung zu Wrath of the Lich King und sichert euch die Chance auf den Helm der Herrschaft.

Spezielles Angebot: Falls ihr übrigens erst jetzt in WoW Classic einsteigt oder ihr euch nicht mühsam die passende Ausrüstung sowie das nötige Level für Wrath of the Lich King zusammengrinden wollt, dann nutzt ein besonderes Angebot von Blizzard und sichert euch spezielle Aufwertungspakete . So bekommt ihr unter anderem einen Charakter auf Level 70, passende Ausrüstung, Gold und spezielle Items.

So viel zu unserem Live-Event zu World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Freut ihr euch auch schon so sehr auf das neue Addon und wart ihr damals auch unter den Fans der Erweiterung? Dann stellt doch euer Wissen auf die Probe und macht mit bei unserem großen Trivia-Quiz zu WotLK: Testet euer Wissen über die Raids und Dungeons in WoW: Wrath of the Lich King Classic.